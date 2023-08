Berufsbildung Namen, Noten, Bilder – alles zu den Lehrabschlüssen in den sechs Zentralschweizer Kantonen Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022) Sie haben es geschafft! Tausende Zentralschweizerinnen haben ihre Lehren und teilweise auch die Berufsmatura erfolgreich abgeschlossen. Wir haben einige Lehrabgänger von ihnen porträtiert und präsentieren alle Namen.

Die Lehrabschlussbeilage 2022 enthält die Namen der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der gewerblich-industriellen sowie der kaufmännischen Berufe und der Verkaufsberufe der Zentralschweizer Kantone Luzern, Zug, Uri, Nid- und Ob­walden. Die Namen aus dem Kanton Schwyz sind in dieser Beilage nicht aufgeführt; diese sind in den vergangenen Wochen im «Boten der Urschweiz» erschienen. Ebenfalls aufgeführt sind die Namen derjenigen, die die Berufsmatura (nach der Lehre – in Vollzeit oder berufsbegleitend) bestanden haben.

Ergänzend zu den «Jubelbildern» der Feiern zeigen wir auch Impres­sionen von einigen praktischen Lehrabschlussprü­fungen, die wir mit der ­Kamera beobachten durften. Und wir lassen einige frischgebackene Fachleute in einem kurzen Interview auf ihre Lehrzeit zurückblicken. Massgebend für die kantonale Zuteilung in dieser Beilage ist in der Regel der Lehrort. Blau markiert sind die Lehrabschlussnoten mit einer Ehrenmeldung. (imy)

Absolventen des Detailhandels im KKL Luzern:

18 Bilder 18 Bilder Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 7. Juli 2022)

Landwirt-Absolventen am BBZN in Hohenrain:

6 Bilder 6 Bilder Florian Füglister (links) und Ivan Stocker feiern den Lehrabschluss. Bild: Boris Bürgisser (Hohenrain, 5 Juli 2022)

Absolventen des Metallbaus in Nottwil:

16 Bilder 16 Bilder Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 8. Juli 2022)

Absolventen des LBBZ in der Chamau in Hünenberg:

8 Bilder 8 Bilder Die Bauern EFZ feiern ihren Abschluss. auf dem Bild zu sehen sind Martin Dossenbach, Keny Wydler, Fabio Weber, Helen Schäppi, Sandro Weiss und Nico Bachmann (von links). Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 29. Juni 2022)

Absolventen des GiBZ in der Bossard-Arena in Zug:

11 Bilder 11 Bilder Die FAGE-Absolventinnen Katja Pfenninger, Anouk Bossard, Sophie Etter, Elona Gashi (von links). Bild: Matthias Jurt (8. Juli 2022)

Absolventen der KV- und Detailhandelsberufe in Ob- und Nidwalden:

32 Bilder 32 Bilder Die Detailhandelsassistenten Dominik Bösch und Sude Özaslan freuen sich über das Zeugnis. Bild: Roger Zbinden (Stans, 8. Juli 2022)

Absolventen verschiedener Berufe in der Aula Cher in Sarnen:

22 Bilder 22 Bilder Landwirte vor der Aula. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 9. Juli 2022)

Kauffrauen und Kaufmänner mit E-Profil in Uri:

33 Bilder 33 Bilder Die Besten der verschiedenen Profile freuen sich über ihre tollen Zeugnisse (von links): Vanessa Imhof, Vivein Hofer, Tarja Stranieri, Flavia Kempf und Nina Stadler. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 30. Juni 2022)

10 Bilder 10 Bilder Sie haben gut jubeln, denn sie gehören zu den Besten ihres Jahrgangs. Bild: Sarina Fellmann (8. 7. 2023, Stans)

Die Lehrabschlussbeilage 2022 als PDF