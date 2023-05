Luzern Parkbesucher sehen Fische, die am Himmel schwimmen Die Luzerner Künstler von QueenKong greifen wieder zur Spraydose: Aktuell bemalen sie die Unterseite des Stegs, der über den Park bei der Werft in der Stadt Luzern führt.

Im Spätsommer 2022 wurde beim Werftsteg in der Stadt Luzern ein Park eröffnet. Dieser wird nun um eine Attraktion reicher. Die Luzerner Künstler von QueenKong sind aktuell daran, dort ein Wandbild zu produzieren. Eigentlich muss man von einem Brückenbild reden: Die Künstler malen Fische unterhalb des Steges; die Betrachtenden sehen die Fische von unten. QueenKong postete auf Instagram ein Bild vom Entstehungsprozess und schrieben dazu: «Almost fishes swimming in den sky.»

Das Künstlerduo Queenkong aus Luzern: Marco und Vero Schmid. Bild: Herbert Zimmermann

QueenKong sind bekannt dafür, riesige Streetart-Bilder auf Gebäude zu malen. An vielen Gebäuden im Kanton Luzern sind ihre Werke zu sehen, QueenKong sind aber auch international tätig, ihre Bilder prangen auch an Fassaden in Städten wie München, Berlin, Hamburg, New York oder Jerusalem. In der Bilderstrecke unten gibt es einige der eindrücklichen Kunstwerke zu sehen. (mme)