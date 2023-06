Luzern Mängel an Bremsen und Lenkungen: Polizei legt vier Reisecars still Bei einer Schwerverkehrskontrolle wurden am Sonntag 24 Cars untersucht. Bei sechs gab es etwas zu beanstanden, vier musste sogar sichergestellt werden.

Am Sonntag wurde auf dem Areal des Strassenverkehrsamtes Luzern eine Schwerverkehrskontrolle durchgeführt. Die Luzerner Polizei wurde dabei von den Mitarbeitern des Strassenverkehrsamtes Luzern und des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit unterstützt. Bei der Kontrolle wurden 24 Reisecars und ein Gepäcktransportanhänger kontrolliert. Sechs Fahrzeuge und fünf Fahrzeugführer mussten beanstandet werden, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mit.



Drei ausländische und ein Schweizer Reisecar wurden wegen technischer Mängel stillgelegt. Dabei handelte es sich um Mängel an den Bremsanlagen, Lenkungen und an der Windschutzscheibe.

Vier ausländische und ein Schweizer Fahrzeuglenker wurden zudem wegen Nichteinhalten der Arbeits- und Ruhezeitverordnung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Die ausländischen Chauffeure mussten jeweils Bussendepositionen von mehreren hundert Franken leisten, bevor sie die Fahrt fortsetzen konnten.

Die Reparaturen und Instandstellungen der stillgelegten Fahrzeuge müssen von den jeweiligen Fahrzeuglenkern oder den Haltern der Fahrzeuge organisiert werden. (mme)