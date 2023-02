Luzern Polizei lanciert Kampagne gegen Diebstahl aus Fahrzeugen Bei der neuen Kampagne der Luzerner Polizei sollen in den besonders betroffenen Gemeinden Plakate auf die Problematik aufmerksam machen. Weiter werden Verhaltenstipps gegeben, um den Dieben das Leben zu erschweren.

Jedes Jahr würden der Luzerner Polizei mehrere Hundert Diebstähle aus verschlossenen oder unverschlossenen Fahrzeugen gemeldet. Auswertungen hätten ergeben, dass vorwiegend das Gebiet der Stadt Luzern sowie Teile von Emmen betroffen seien.

Dieses Plakat soll dabei helfen, die Anzahl der Diebstähle aus Fahrzeugen zu verringern. Bild: Luzerner Polizei

Wie es in der Mitteilung der Polizei heisst, hätten die Täter es in den meisten Fällen auf Wertgegenstände, Taschen und Portemonnaies abgesehen, die sichtbar im Auto liegen und somit eine leichte Beute darstellen. Am Montag startet die Luzerner Polizei mit einer entsprechenden Kampagne und konzentriert sich mit der Aktion auf die beiden besonders betroffenen Gemeinden.

Die Polizei hat folgende Tipps, um den Dieben das Leben zu erschweren: