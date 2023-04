Luzern Regierungsrat ehrt den Sörenberger Schwingerkönig Joel Wicki Der Luzerner Regierungsrat hat am Dienstag den amtierenden Schwingerkönig aus dem Entlebuch feierlich empfangen und ihm das kleine Prunksiegel des Standes Luzern verliehen.

Schwingerkönig Joel Wicki mit dem Luzerner Regierungsrat. Auch der Trainer von Wicki und die Eltern sind mit dabei. Bild: PD

Zusammen mit seinen Eltern und seinem Trainer traf sich der amtierende Schwingerkönig Joel Wicki am Dienstag mit dem Luzerner Regierungsrat zu einem kleinen Empfang im Regierungsgebäude und einem gemeinsamen Mittagessen. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Im Rahmen der Veranstaltung überreichte Regierungspräsident Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements sowie Luzerner Sportdirektor, dem Sörenberger Wicki das kleine Prunksiegel des Standes Luzern als Zeichen der Anerkennung für seine grossen sportlichen Verdienste.

Die Ehrung erfolgte aufgrund des Sieges von Wicki am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln am 28. August 2022. «Damit würdigen wir die grossen sportlichen Verdienste von Joel Wicki. Schliesslich ist es das erste Mal in der Geschichte, dass der Kanton Luzern einen Schwingerkönig in seinen Reihen hat», so Graf in der Mitteilung.

Bereits zum zweiten Mal «Luzerner Sportler des Jahres»

Der 26-jährige Wicki gehörte auch zum «Olympiateam Kanton Luzern» der kantonalen Sportförderung. Bereits 2014 sorgte der damals 17-jährige Joel Wicki für Aufsehen. Er gewann die Wahl zum «Luzerner Sportler des Jahres». Zwei Jahre später durfte Wicki gemäss der Mitteilung erstmals zusammen mit Schwingerkollege Marco Fankhauser von der Luzerner Sportförderung finanzielle und ideelle Unterstützung entgegennehmen.

Ein Anrecht auf die Luzerner Sportförderung haben Athletinnen und Athleten, welche sich für sportliche Grossanlässe qualifizieren und Chancen auf Spitzenränge haben. Auch in der Saison 2020/21 erhielt Wicki finanzielle und ideelle Unterstützung. Seither habe der Kanton Luzern mit dem Projekt «Olympiateam Kanton Luzern» rund 60 Athletinnen und Athleten unterstützt. (sfr)