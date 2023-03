Luzern Schutz für Bedürftige: Kanton Luzern will Beiträge von Asylsozialhilfe erhöhen Der Luzerner Regierungsrat hat das Vernehmlassungsverfahren zum Änderungsentwurf der kantonalen Asylverordnung eröffnet. Insbesondere die Beiträge der Asylsozialhilfe und -nothilfe sollen angepasst werden.

Der Kanton Luzern will Asylsuchenden und Schutzbedürftigen die Sozialhilfe erhöhen. Die Ansätze liegen heute bei der Unterbringung in Kollektivunterkünften bei 11.50 Franken pro Person und Tag, in individuellen Unterkünften bei 14.50 Franken. Im Schnitt sollen diese um 10 Prozent steigen, wie das Gesundheitsdepartement mitteilt. Es hat die Änderung der Asylverordnung in die Vernehmlassung geschickt.

Die geplante Erhöhung der Ansätze ziele insbesondere darauf ab, Familien mit Kindern finanziell stärker zu unterstützen. Die Asylsozialhilfe dient der materiellen Grundsicherung und soll eine menschenwürdige Lebensführung ermöglichen. Anrecht auf sie haben Personen aus dem Asylbereich, falls sie nicht selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. (rem)