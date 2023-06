Luzern Regierungsrat will jährlich 3 Millionen Franken zusätzlich für Sportförderung ausgeben Die Luzerner Regierung zeigt, wie sie den Sport im Kanton Luzern fördern will und welche Mittel dafür benötigt werden. Profitieren soll insbesondere der Breitensport.

In Zukunft will die Luzerner Regierung ihre Investitionen in die Sportförderung um rund 3 Millionen Franken pro Jahr erhöhen. In den Jahren 2024–2028 soll gegenüber der Vernehmlassungsbotschaft der Betrag von 13 Millionen auf 15,85 Millionen Franken erhöht werden. Der Hauptteil dieser Mittel soll dabei dem Breitensport zugewiesen werden. Dadurch möchte die Regierung einerseits die Individualisierung im Breitensport vorantreiben und andererseits Organisationen wie Tanzvereine, die keinem Sportverband angehören und daher bisher keine finanzielle Unterstützung erhalten konnten, mit dem erweiterten Budget finanziell unterstützen.

Luzernerinnen und Luzerner am Stadtlauf. Bild: Boris Bürgisser

Wie es in einer Mitteilung der Regierung heisst, haben Sport und Bewegung einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und somit auch auf die Gesundheitskosten. Die zusätzlichen Mittel würden weniger als ein Prozent der Gesundheitskosten betragen, für welche der Kanton Luzern jährlich aufzukommen hat.

12’000 Franken für Top-Athleten

Die Luzerner Regierung plant, neben der Förderung des Breitensports auch weiterhin in den Leistungssport zu investieren, um talentierte Sportlerinnen und Sportler zu unterstützen. Hierbei sollen Kosten für Material, Reisen und Ausbildung abgedeckt werden. Es wird zudem eine bessere Vereinbarkeit von Ausbildung und Leistungssport angestrebt. Die Regierung möchte weiter eine zentrale Anlaufstelle für die Nachwuchsförderung einrichten.

Die Regierung beabsichtigt ausserdem, zehn Topathletinnen und -athleten über einen Zeitraum von vier Jahren mit einem jährlichen Betrag von 12’000 Franken zu unterstützen. Zudem solle der Kanton auch die Möglichkeit haben, semiprofessionelle Nachwuchs- und Spitzensportteams zu fördern.

Ball liegt nun beim Parlament

Weitere Massnahmen umfassen die Unterstützung von Sportvereinen sowie die Förderung von Inklusion und kultureller Vielfalt im Sport.

Der Planungsbericht stellt eine übergeordnete Planung dar. Eine weitere Konkretisierung der Massnahmen wird mit dem Massnahmen- und Umsetzungsprogramm des sportpolitischen Konzepts 2024 folgen. Dieses soll nach der parlamentarischen Beratung des Planungsberichts über die Sportförderung 2024-2028 verabschiedet werden. (sfr)