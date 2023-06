Luzern Regula Bürgi wird Leiterin der Fachstelle Hochschulbildung Ab November dieses Jahres übernimmt Regula Bürgi beim Kanton Luzern die Leitung der neuen Fachstelle Hochschulbildung.

Regula Bürgi wird Leiterin der Fachstelle Hochschulbildung. Bild: PD

Die bisherige Dienststelle Hochschulbildung und Kultur wird im Kanton Luzern ab 1. November 2023 neu in die Dienststelle Kultur und die Fachstelle Hochschulbildung gegliedert. Der Leiter der Dienststelle Kultur wurde bereits gewählt, nun ist auch die Leiterin der Fachstelle Hochschulbildung ernannt: Wie der Kanton Luzern mitteilt, übernimmt Regula Bürgi per 1. November 2023 die neu geschaffene Abteilung. Die Fachstelle wird für den Hochschulbereich, insbesondere für die Universität Luzern, die Hochschule Luzern und die Pädagogische Hochschule Luzern, zuständig sein.

Bürgi absolvierte die Matura an der Kantonsschule Reussbühl und studierte Pädagogik und Deutsche Sprachwissenschaften an der Universität Zürich. An der Universität Luxemburg schrieb sie ihre Dissertation in Erziehungswissenschaften. Anschliessend war sie an verschiedenen Hochschulen als Dozentin und in verschiedenen Forschungsprojekten engagiert. Derzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Dienststelle Hochschulbildung und Kultur tätig. (sfr)