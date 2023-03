Luzern Rektor verlässt das Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum Nach vier Jahren hängt Christian Heger seinen Beruf als Rektor an der Luzerner Vollzeitschule an den Nagel.

Christian Herger. Bild: PD

Christian Heger hört Ende Juli als Rektor des Luzerner Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrums (FMZ) auf. Dies teilt der Kanton mit. Heger leitete die Schule seit 2019 und war Geschäftsleitungsmitglied der Dienststelle Berufs- und Weiterentwicklung.

Das FMZ umfasst sechs verschiedene Schulen. Unter anderem die Fachklasse Grafik, die unter der Leitung von Christian Heger von der Rössligasse in Luzern in die Viscosistadt in Emmenbrücke zog. Herger verantwortete auch den Ausbau der Informatikmittelschule. Zusätzlich setzte er verschiedene Berufsreformen um, wie beispielsweise die Weiterentwicklung der Ausbildung «Kaufmann / Kauffrau 2023». (stn)