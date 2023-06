Luzern Schon 150 Mütter ohne Ausbildung in den Berufseinstieg begleitet Frauen, die vor dem Abschluss einer Ausbildung ein Kind zur Welt bringen, stehen beim Berufseinstieg vor vielen Herausforderungen. Für sie gibt es ein spezielles Kursjahr, das ihnen dabei hilft, für das kommende gibt es noch freie Plätze.

Junge Mütter ohne Berufsabschluss werden im Kursjahr von MiA Innerschweiz auf ein Praktikum oder auf eine Ausbildung vorbereitet. MiA Innerschweiz

«MiA Innerschweiz Berufseinstieg für Mütter»: So heisst das Kursjahr der Albert Koechlin Stiftung für Mütter ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Seit 10 Jahren schon gibt es dieses Angebot, für den nächsten, der am 22. August startet, hat es noch freie Plätze. Bisher wurden schon 150 Frauen auf ihrem Weg in die Berufswelt begleitet.

MiA Innerschweiz fördert Mütter, die noch keine Erstausbildung abgeschlossen haben, sowohl schulisch als auch persönlich, wie die Stiftung mitteilt. Nach dem Kursjahr sind die Frauen fit für eine Ausbildung oder ein Praktikum. «Unsere Fachpersonen vermitteln konkretes Wissen im Hinblick auf die Stellensuche. Darüber hinaus ist unsere Unterstützung im Kursjahr sehr individuell», so Leiterin Patrica Furrer.

Neben Antworten auf Fragen zu Ausbildung, Berufswelt und Kinderbetreuung seien auch Hilfestellungen etwa für Stipendienanträge, die Erstellung eines Haushaltsbudgets oder administrative Aufgaben gefragt: «Letztlich geht es darum, den Frauen ein Bildungsjahr zu bieten, in dem sie an sich arbeiten, wachsen und sich bewusst mit ihren künftigen Rollen als Mütter und Berufsfrauen auseinandersetzen können.» Der Kurs vermittelt zudem grundlegendes Wissen in Mathematik, Deutsch und Allgemeinbildung und schliesse damit schulische Lücken, wie der Website zu entnehmen ist. Das Beratungsangebot bei MiA Innerschweiz läuft aber auch über das eigentliche Kursjahr hinaus: Mit weiteren Lern- und Coaching-Angeboten.