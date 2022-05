Luzern Selbstunfall in Weggis – Schaden an zwei Fahrzeugen und einem Gebäude Am Montag fuhr eine Autofahrerin über ein Trottoir und beschädigte dabei ein parkiertes Fahrzeug sowie ein Gebäude. Die Fahrerin musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Bei der Selbstkollision wurden zwei Fahrzeuge und ein Gebäude beschädigt. Bild: Luzerner Polizei

In Weggis ereignete sich am Montagmittag an der Verzweigung Hürtimatt- und Kreuzstrasse ein Unfall. Eine 60-jährige Fahrerin war am Montagmittag mit ihrem Auto von der Hürtimattstrasse her unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verlor und über das Trottoir in ein parkiertes Auto fuhr. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Bei der Kollision wurden nicht nur beide Fahrzeuge, sondern auch ein Gebäude beschädigt. Der Gesamtsachschaden ist noch nicht beziffert. Die Fahrerin musste vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr Weggis. (mha)