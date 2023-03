«Luzern singt mit» Kampagnenstart: Im Kanton finden 93 offene Singen statt Unter dem Slogan «Gemeinsam singen, glücklich klingen» können Interessierte in den kommenden Monaten an über 90 offenen Singen im Kanton Luzern teilnehmen.

Regierungsrat Guido Graf und Kunz beim ersten «Luzern singt mit» im Regierungsgebäude. Bild: Manuela Jans-Koch (4. 4. 2019)

Im Rahmen der Kampagne «Luzern singt mit» finden in den kommenden Monaten 93 offene Singen im Kanton Luzern statt. Das Projekt des Gesundheits- und Sozialdepartements soll das gemeinsame Singen und damit die Gesundheit fördern. Konkret die Zufriedenheit, die seelische Ausgeglichenheit und das Wohlbefinden, wie Regierungspräsident Guido Graf in einer Mitteilung zitiert wird. Auch die sozialen Kontakte sollen so gestärkt werden.

Bei den offenen Singen werden unter Anleitung einfache und bekannte Schlager- und Volkslieder sowie Hitparadenstücke gesungen. Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind keine nötig. Organisiert werden die Singen von 19 verschiedenen Veranstaltern wie Chören, Vereinen und Privatpersonen. Kampagnenbotschafter ist einmal mehr der Luzerner Mundartsänger Marco Kunz. Höhepunkt der Kampagne ist der Singparcours. Am 9. September treten 14 Chöre in der Luzerner Altstadt auf. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter luzernsingtmit.ch.

2019 hat der Kanton Luzern «Luzern singt mit» zum ersten Mal durchgeführt. Wegen der Pandemie wurde das Projekt dann unterbrochen. Wie der Kanton mitteilt, soll die Kampagne auch 2024 wieder durchgeführt werden. (lf)