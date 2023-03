Staatspolitische Kommission befindet: Die Regierung hat die Coronakrise gut gemeistert

FC Luzern Marius Müller oder Pascal Loretz? Jetzt ist klar, wer gegen Servette im Tor steht

Pascal Loretz schien schon zurück bei der U21-Mannschaft in der drittklassigen Promotion League zu sein. Doch dann ist etwas dazwischengekommen. Der 19-jährige Krienser wird auch am Sonntag (14.15 Uhr) das Luzerner Tor gegen Servette in der Super League hüten.