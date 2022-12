Luzern Todesfall in Hasle und Kollision mit Postauto: Polizei meldet zehn Unfälle an einem Tag Am Samstag haben sich im Kanton Luzern zahlreiche Unfälle ereignet. Bei einem Selbstunfall in Hasle verstarb ein Autofahrer. Einige Unfallverursacher waren mit Sommerreifen unterwegs.

Insgesamt zehn Unfälle meldet die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Sonntag. Die Unfallursachen reichen dabei von Sommerreifen auf schneebedeckten Strassen über alkoholisierte Fahrer bis zu missglückten Überholungsmanövern.

Hasle

Bild: Luzerner Polizei

Am Samstag fuhr ein 59-jähriger Autofahrer um halb zehn Uhr abends auf der Nebenstrasse von Hasle herkommend Richtung Romoos. Mutmasslich wegen eines gesundheitlichen Problems geriet er dabei von der Fahrbahn und stürzte im Gebiet Gitzilochflue über eine rund 50 Meter hohe Felswand. Das Auto kam am Ufer der Kleinen Emme auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Autofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle.

Entlebuch – Ortsteil Finsterwald

Bild: Luzerner Polizei

Am Samstagmorgen rutschte ein Auto im Ortsteil Finsterwald, Vorder Gefellen, kurz vor sieben Uhr von der schneebedeckten Strasse ab und blieb in einer Böschung stecken. Die Feuerwehr Wolhusen sicherte das Auto und barg zwei Personen aus dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Franken.

Triengen

Bild: Luzerner Polizei

Am Samstag war ein Autofahrer kurz nach elf Uhr in Triengen auf der Kantonsstrasse in Richtung Sursee unterwegs. Aus unbekannten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem Postauto kollidierte. Der Autofahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 80’000 Franken. Der Verkehr musste durch die Regiowehr Triengen für rund zwei Stunden umgeleitet werden.

Sursee

Am Samstag um 13.15 Uhr wollte ein Autofahrer, der von Geuensee herkam, beim Anschluss A2 auf die Autobahn Richtung Luzern einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich bei der Kollision erheblich und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13’500 Franken.

Schlierbach

Bild: Luzerner Polizei

Am Samstag um 17.20 Uhr fuhr eine Autolenkerin mit Sommerreifen auf der schneebedeckten Strasse von Krumbach Richtung Wetzwil. Dabei kam sie auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug, das in der Folge einen Holzzaun touchierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 27’000 Franken. Verletzt wurde niemand.

Luzern – Ortsteil Littau

Bild: Luzerner Polizei

Am Samstagabend kurz nach neun Uhr geriet ein Auto, das mit Sommerreifen von Obernau in Richtung Littau unterwegs war, auf der schneebedeckten Strasse in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60’000 Franken. Die Renggstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Beromünster – Ortsteil Neudorf

Bild: Luzerner Polizei

Am Samstagabend um 22.15 Uhr kam im Gebiet Lindeweidli ein Autofahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Strasse ab, geriet ins angrenzende Wiesland und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend in einem Bach zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Schenkon

Bild: Luzerner Polizei

Am Samstag um 23.40 Uhr wollte ein Autofahrer auf der Autobahn A2 bei Schenkon in Fahrtrichtung Süden ein anderes Auto überholen. Dabei kollidierte sein Auto mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug schlitterte über die beiden Fahrstreifen auf den Pannenstreifen, wo es in die rechte Leitplanke prallte. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35’000 Franken.

Schüpfheim

Am Sonntagmorgen kurz vor drei Uhr geriet ein alkoholisierter Autofahrer, der von Entlebuch her in Richtung Schüpfheim unterwegs war, eingangs des Dorfes von der Strasse ab und prallte in eine Strassenlaterne. Ein Atemlufttest ergab beim Fahrer einen Wert von 1,34 Promille. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Udligenswil

Bild: Luzerner Polizei

Am Sonntag geriet in der Nähe der Kreuzung Götzentalstrasse um halb fünf Uhr morgens ein mit Sommerreifen ausgestattetes Auto von der schneebedeckten Fahrbahn und kippte auf die linke Seite. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. (mha)