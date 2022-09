Luzern Wegen Verstosses gegen das Sprengstoffgesetz: Polizei nimmt Servette-Fan fest Vor dem Spiel des FC Luzern gegen Servette FC Genf wurde ein 19-jähriger Mann vorübergehend festgenommen.

Dem Mann mit französischer Staatsangehörigkeit wird vorgeworfen, bei einem früheren Gastspiel von Servette in Luzern die Schutz- und Sicherheitsvorschriften gemäss Sprengstoffgesetz missachtet zu haben, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Am späten Nachmittag sei er nach einer Befragung wieder aus der Haft entlassen worden. Er werde sich vor der zuständigen Staatsanwaltschaft zu verantworten haben. (tos)