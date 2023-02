Luzern Sturz auf A2 bei Sempach endet tödlich – alkoholisierter Autofahrer erfasst Motorradfahrer Ein Motorradfahrer wurde nach einem Sturz bei der Ausfahrt Sempach von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagabend ereignete sich auf der Autobahn A2 ein tödlicher Verkehrsunfall. Kurz vor der Ausfahrt Sempach habe ein Motorradfahrer aus unbekannten Gründen abgebremst und sei dabei gestürzt, schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung. Der 45-jährige Mann sei dabei in die Fahrbahnmitte gerutscht und wurde von einem nachfolgenden Auto tödlich verletzt. Der verstorbene Mann stammte aus Deutschland und lebte in der Schweiz.

Das Motorrad auf der Autobahn A2. Bild: BRK News

Der Autofahrer beging Fahrerflucht, konnte aber von der Polizei identifiziert und an seinem Wohnort festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,8 Promille, wie es weiter heisst.

Polizei sucht Zeugen

Der Autobahnabschnitt musste für mehrere Stunden gesperrt werden, die Polizei wurde bei Aufräumarbeiten von der Feuerwehr Sursee unterstützt. Für die Betreuung von zwei Zeugen habe die Luzerner Polizei die Notfallseelsorge aufgeboten.

Die Autobahn musste gesperrt werden. Bild: BRK News

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und auch explizit Lenker, welche dem verunfallten, auf der Fahrbahn liegenden Motorradfahrer ausgewichen sind. Hinweise sollen direkt unter 041 248 81 17 gemeldet werden. (zfo/mha)