Luzerner Kantonsrat Direkt aus den Parteien: Das sind die Themen der Fraktionen Am 11. und 12. September beschäftigen sich die Luzerner Kantonsrätinnen und Kantonsräte unter anderem mit dem Lohnsystem der Verwaltung.

Vier Themen, die in der Septembersession zur Sprache kommen (von oben links): Durchgangsbahnhof, Baldeggersee, Löhne und Solarpanels. Bilder: LZ / zvg

Der Luzerner Kantonsrat trifft sich ab Montag zu seiner Septembersession. Angesetzt sind zweieinhalb Tage, am Dienstagnachmittag begeben sich die Fraktionen traditionellerweise auf ihre Ausflüge.

Gespannt sein darf man auf die Auftritte der drei neuen Regierungsmitglieder Michaela Tschuor (Mitte), Armin Hartmann (SVP) und Ylfete Fanaj (SP). Alle drei waren vor ihrer Wahl in die Regierung Mitglieder des Kantonsrats und werden nun erstmals eine Session auf der Regierungsbank in der Mitte des Kantonsratssaals erleben.

Bei den Sachgeschäften dürfte vor allem die Reform des Lohnsystems in der Verwaltung zu reden geben. Die zuständige Kommission stimmte der Vorlage in der Vorberatung nur knapp zu. Die Regierung will mit der Reform mehr Spielraum nach oben bei den obersten Verwaltungskadern erzielen, um die Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt gegenüber anderen Kantonen zu verbessern.

Urs Marti, Zell Bild: zvg

Die Antwort der Regierung auf ein Postulat der Mitte bestätigt eindrücklich, wie wichtig der Durchgangsbahnhof (DBL) für den Kanton Luzern ist. Aber mehr noch: Der DBL ist grösser als Luzern. Dieser ist ein Meilenstein für die ganze Zentralschweiz! Mobilität muss in grösseren Räumen gedacht werden. Das zeigt auch die Problematik rund um den neuen Fahrplan, die durch einen anderen Vorstoss an der Session thematisiert wird: Luzern verliert bereits heute mehr und mehr wichtige Anschlüsse. Bis der DBL also realisiert ist, müssen wir alles daransetzen, dass Luzern und somit die ganze Zentralschweiz nicht abgehängt werden!

Die Mitte fordert darum den Kantonsrat und die Regierung eindringlich auf, sich in Bundesbern mit aller Kraft dafür einzusetzen. Die Finanzierung des DBL als Ganzes muss in den nächsten Ausbauschritt (Botschaft 2026) aufgenommen werden, wie dies der Kanton Luzern in der Stellungnahme zum Botschaftsentwurf 2023 klar fordert. Dazu braucht es auch ein klares Bekenntnis zur Abstellanlage in Dierikon.

Der permanente Einbezug der Gemeinden, Nachbarkantone und Grundeigentümer muss laufend entsprechend dem Projektstand intensiviert werden. Fazit: Der DBL muss so rasch wie möglich umgesetzt werden. Die Mitte fordert alle Beteiligten auf, in Luzern die Hausaufgaben zu machen und in Bundesbern zu lobbyieren. Wir hoffen, der Kantonsrat unterstützt unser Anliegen uneingeschränkt.

Isabelle Kunz-Schwegler, Triengen Bild: zvg

Mit der Botschaft B 159 soll das Lohnsystem der Verwaltung flexibler gestaltet werden, um konkurrenzfähig zu sein. Nebst der geplanten Erhöhung des Maximalwertes der oberen Lohnklassen wird auch der Minimalwert der untersten beiden Lohnklassen angehoben.

Die SVP würdigt die Anhebung des minimalen Lohnes bei den untersten Lohnklassen auf 52 000 Franken pro Jahr. Eine Anhebung der Maximalwerte der oberen Lohnklassen lehnen wir ab. Es gilt, auch die Lohnnebenleistungen in die Gesamtbetrachtung mit einzubeziehen. Beispielsweise 14 bezahlte Feiertage, 5 Tage besoldeter Urlaub für ausserschulische Jugendarbeit, Möglichkeit eines Sabbaticals, 100 Prozent Lohnfortzahlung während maximal 730 Tagen, besondere Sozialzulage bis zu 250 Franken pro Monat, Dienstaltersgeschenke pro zehn Jahre, zehn Tage besoldeter Urlaub usw.

Mit der Anhebung der obersten Lohnklassen wird das Abwerben von Mitarbeitenden angekurbelt, sodass diese an anderen Orten fehlen und so keinen Beitrag zur Behebung des Fachkräftemangels beitragen. Für Löhne, wie sie der Kanton heute schon bezahlt, muss in der Privatwirtschaft eine herausragende Qualifikation erfüllt sein. Gerade KMU können sich solche Gehälter nicht leisten. Zeitnah müssen alle Löhne der betroffenen Lohnklassen überprüft und angepasst werden, was zu indirekten Mehrausgaben führen und allenfalls auch die Gemeinden ohne eigenes Personalreglement belasten wird.

Martin Birrer, Emmen Bild: zvg

Das nationale Parlament hat im letzten Herbst die Solaroffensive beschlossen. Der Bundesrat setzte per 1. April 2023 drei Verordnungen in Kraft, welche die Umsetzung der Solaroffensive ermöglichen. Die Landesregierung schätzt, dass in den nächsten drei Jahren höchstens 200 Projekte ausgearbeitet werden. Um die Energiesicherheit zu gewährleisten, sollen so schnell wie möglich mindestens zwei Terawattstunden Strom zusätzlich mit Photovoltaik-Anlagen produziert werden. Doch nicht nur der Bau von Grossanlagen ist im Trend, auch zahlreiche mittlere und kleine Anlagen befinden sich in Planung.

Es stellt sich die Frage, wie gross die Hürden sind und mit welchem Zeitaufwand gerechnet werden muss, bis der erste Strom ins Netz eingespiesen werden kann. Deshalb ist ein gutes Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Protagonisten von zentraler Bedeutung.

Die kantonalen und kommunalen Baubehörden, die Netz­betreiber, die Stromversorger, aber auch die PV-Betreiber müssen am gleichen Strick ziehen. Dabei ist es unausweichlich, dass alle Beteiligten transparent und mit offenen Karten spielen. Nur so können künftige «Kraftwerk»-Betreiber, welche Solar-Strom in das öffentliche Netz abgeben wollen, die Investitions- und Betriebskosten planen und überwachen. Ist dies nicht gegeben, sind zahlreiche Projekte gefährdet. Genau diese Transparenz und Offenheit fordert die FDP in einem dringlichen Postulat. Sie verlangt, dass der Kanton Luzern und die Netzbetreiber die Umsetzung der Solar­offensive zügig vorantreiben.

Maria Pilotto, Luzern Bild: zvg

Die Teuerung und der Fachkräftemangel beschäftigen nicht nur die Privatwirtschaft, sondern auch den Kanton Luzern als Arbeitgeber von rund 6000 Menschen. Auch diese brauchen ein verlässliches und modernes Lohnsystem.

Nach den Abbauprogrammen der vergangenen Jahre sind die kantonalen Löhne nicht mehr konkurrenzfähig. Deshalb schlägt der Regierungsrat nun Anpassungen vor: In erster Linie sollen die Kaderlöhne und damit auch die eigenen Löhne erhöht werden. Der Service public braucht unbestritten gute Führungspersonen. Wenn das Gros des Personals jedoch keinen Anstieg erhält, ist die Vorlage nicht ausgewogen.

Zudem soll das ganze Lohnsystem mit einer Tendenzkurve undurchsichtiger werden. Ein solches personalpolitisches Experiment kann die SP nicht mitverantworten. Dies nicht zuletzt auch deshalb, da viele kantonsnahe Organisationen und Gemeinden von den Veränderungen mitbetroffen sind. Da hilft es auch nicht, dass die untersten Löhne etwas angehoben werden.

Für die SP ist klar: Der Kanton Luzern braucht ein faires und transparentes Lohnsystem – und zwar für alle Mitarbeitenden. Die Lohnmöglichkeiten müssen deshalb für alle Personalstufen erhöht werden. So können wir vorausschauend den Lohn als ein Puzzleteil im Kampf gegen den Fachkräftemangel nutzen.

Laura Spring, Luzern Bild: zvg

Der Baldeggersee ist ein wertvolles Erholungsgebiet für die Bevölkerung und ein Hot-Spot der Biodiversität. Dank den weitgehend natürlichen Ufern bietet der See vielfältigen Lebensraum für zahlreiche Tiere und Pflanzen.

Der See selbst ist aber nicht gesund: Die übermässigen Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft mit der hohen Nutztierhaltung belasten den See so stark, dass zu viele Algen darin wachsen. Die Algen bilden leberschädigende Gifte und Nervengifte. Weil nach wie vor zu viel Phosphor in den Baldeggersee gelangt, muss er mit Sauerstoff belüftet werden.

An der kommenden Session diskutiert der Kantonsrat über ein Postulat, welches die Anpassung der Schutzverordnung des Baldeggersees fordert. Landwirtschaftsbetriebe, die ihre Tierbestände senken und zukünftig auf Obst-, Gemüse- oder Beerenproduktion setzen wollen, können dies wegen der bestehenden Vorschriften in der Landschaftsschutzzone nicht tun.

Aus Sicht der Grünen soll diese Umstellung von Tiermastbetrieben in die pflanzliche Produktion jedoch möglich werden. Dafür müssten beispielsweise das Erstellen von Hagelschutznetzen oder andere Vorrichtungen für Obstanlagen oder Gemüsebau in der Landschaftsschutzzone erlaubt werden. Das unterstützen wir.

Hingegen ist für uns Grüne klar: Die Wasserschutz- und ­Naturschutzzone darf nicht ­geschwächt werden! Der See braucht unseren Schutz, auch für die nächsten Generationen.

Angelina Spörri, Eschenbach Bild: zvg

Der Fachkräfte- beziehungsweise Arbeitskräftemangel ist Fakt und in vielen Branchen ein Thema, so auch in den kantonalen Verwaltungen. Besonders auf Kaderebene können wichtige Stellen nicht mehr besetzt werden, da wir im interkantonalen Vergleich seit längerem nicht mehr konkurrenzfähig sind. Viele gut qualifizierte Fachleute wandern ab, und Ersatz zu finden, erweist sich als äusserst schwierig.

Aus diesem Grund unterstützt die grünliberale Fraktion die vorgesehene Anpassung der Besoldungsordnung für das Staatspersonal. Mit der Einführung der Tendenzkurve und der Möglichkeit einer liberaleren Erfahrungsbewertung hat die Verwaltung neu die Möglichkeit, unternehmerisch ausgerichtet zu agieren und Anreize für gute Leistungen zu schaffen. Hierfür braucht es aber natürlich die nötige Transparenz und ein gutes Controlling.

Mit der möglichen Erhöhung der Maximallöhne der obersten Verwaltungs- und Gerichtsbehörden, der gleichzeitigen Anhebung der Minimallöhne und der neu eingeführten Tendenzkurve sind wir überzeugt, dass der Kanton seine Verantwortung übernimmt, neue wichtige Fachkräfte findet und langjährige wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter behalten kann. Diese Überarbeitung des Lohnsystems muss zeitnah auch bei den Lehrpersonen passieren, denn auch hier müssen wir im interkantonalen Vergleich konkurrenz­fähig sein. Wir Grünliberalen setzen uns für eine faire Entlöhnung aller kantonalen Verwal­tungsangestellten ein.