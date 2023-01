Luzerner Kantonsrat Knoten Lohren kann für 12 Millionen Franken ausgebaut werden Die Kreuzung in der Nähe des Bahnhofs Rothenburg Station wird erweitert. Einzig die Grünen und die SVP stimmten dagegen.

Ansicht der Lohrenkreuzung in Emmen. Bild: Pius Amrein (22. August 2022)

Dem Knoten Lohren in der Nähe des Bahnhofs Rothenburg Station kommt in Zukunft eine noch wichtigere Bedeutung zu. Das betonten gleich mehrere Redner am Dienstag im Kantonsrat. Der Grund: Rothenburg ist ein sogenannter Entwicklungsschwerpunkt des Kantons, dort soll unter anderem das kantonale Sicherheitszentrum gebaut werden.

Der Kantonsrat hat der Erweiterung für 12,16 Millionen Franken zugestimmt. Einzig die Grünen und die SVP waren dagegen. Die Grünen störten sich daran, dass die Kapazitäten für den Autoverkehr erhöht werden sollen. Die SVP wiederum monierte, der Ausbau sei nur wegen des ÖV und des Velo- und Fussverkehrs nötig. Die Ablehnungsanträge der beiden Parteien blieben aber chancenlos. (dlw)