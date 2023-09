Luzerner Kantonsspital Henning Fischer ist neuer Co-Chefarzt des Notfallzentrums Der Arzt ist seit 14 Jahren am Luzerner Kantonsspital tätig und engagiert sich auch an der Uni Luzern.

Henning Fischer. Bild: zvg

Die Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsspitals (Luks) hat Henning Fischer zum Co-Chefarzt des Notfallzentrums in Luzern ernannt. Das teilte das Luks am Freitag mit. Fischer ist seit 2009 am Kantonsspital tätig und seit 2015 Leitender Arzt und stellvertretender Leiter des Notfallzentrums. Der 49-Jährige verfügt über einen Schwerpunkttitel in Allgemeinchirurgie und Traumatologie, seine Behandlungsschwerpunkte sind Polytrauma-Management, chirurgisches Notfall-Management und Allgemeinchirurgie.

Weiter engagiert sich Fischer in der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses im Rahmen des Joint Medical Masters der Universität Luzern: 2022 wurde er zum Klinischen Dozenten der Universität Luzern ernannt. (fmü)