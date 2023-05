Luzerner Kantonsspital Kaweh Aghai wird neuer Co-Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wolhusen Die Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsspitals (Luks) hat Kaweh Aghai per 1. Juni 2023 zum Co-Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Wolhusen ernannt.

Seit 1. Juli 2019 ist Kaweh Aghai als Leitender Arzt in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Luzerner Kantonsspital (Luks) in Wolhusen tätig, wo er unter anderem die Inkontinenzsprechstunde leitet. Nun wurde er von der Geschäftsleitung per 1. Juni 2023 zum Co-Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wolhusen ernannt, wie das Spital mitteilt.

Kaweh Aghai wird neuer Co-Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am LUKS Wolhusen. Bild: PD

Aghai spezialisierte sich auf die Inkontinenzdiagnostik sowie deren operative und konservative Therapie. Auch in der Geburtshilfe sowie in der vorgeburtlichen Ultraschalldiagnostik verfüge Kaweh Aghai über einen ausgezeichneten Leistungsauswei. Im Weiteren engagiert sich der 43-Jährige in der Aus- und Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten und ist Stellvertreter des Chefarztes. (luz)