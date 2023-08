Luzerner Kantonsspital Sandra Hürlimann ist neu Co-Chefärztin Pathologie Sandra Hürlimann arbeitet seit 2002 in der Pathologie des Luzerner Kantonsspitals. Jetzt wurde sie befördert.

Sandra Hürlimann. Bild: PD

Die Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsspitals (Luks) hat Sandra Hürlimann zur Co-Chefärztin Pathologie ernannt. Wie es in einer Mitteilung heisst, absolvierte sie ihr Medizinstudium an der Uni Zürich und promovierte am Anatomischen Institut. Von 1996 bis 2001 war sie dort als Assistenzärztin tätig, zudem auch in der Chirurgie des Kantonsspitals Chur, in der Medizinischen Klinik des Zuger Kantonsspitals und am Institut für Pathologie des Unispitals Zürich.

Seit 2002 arbeitet Sandra Hürlimann in der Pathologie des Luks, seit 2012 als Leitende Ärztin. 2020 absolvierte sie den CAS «Personalized Molecular Oncology» der Universität Basel. (sb)