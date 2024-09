Luzerner Parlament Nur Chefs? Bürgerliche Fraktionen haben miserable Frauenquote Die Fraktionspräsidien im Luzerner Kantonsrat wurden neu vergeben – und werden weiblicher. Ein Blick zurück auf die vergangenen 20 Jahre zeigt: Es sind immer die gleichen Fraktionen, die Leitungspositionen auch mit Frauen besetzen.

Exklusiv für Abonnenten

Angela Lütholds Wahl zur Fraktionspräsidentin der SVP ist gleich doppelt speziell. Einerseits ist sie nun die Einzige, die sowohl die Partei als auch die Fraktion leitet. Auf die Frage, ob sie Parteichefin bleibt, antwortet Lüthold, dass sie für die National- und Ständeratswahlen im Herbst verantwortlich sei. «Alles Weitere wird intern noch besprochen.»

Der Kantonsrat während einer Session im Regierungsgebäude. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. 11. 2022)

Andererseits stand bei der Luzerner SVP-Fraktion noch nie eine Frau an der Spitze. Ob die Volkspartei damit ein Zeichen setzen will? Lüthold, deren Vize Reto Frank und Guido Müller sind, verneint. «Die Frauenquote ist nicht massgebend. Entscheidend in unserer Partei sind die Qualifikationen. Ob Mann oder Frau – alle haben die gleichen Chancen.»

Wenig Interesse an Chefposten

Wie Lüthold verrät, war sie nicht die Einzige, die sich für das Amt bewarb. Andere Parteien hingegen klagen über fehlendes Interesse. Bei der FDP zum Beispiel hat sich Georg Dubach zur Wiederwahl gestellt – eine Auswahl gab es nicht. Und damit auch keine Möglichkeit, eine Frau ins Amt zu wählen. Ein Blick zurück auf die vergangenen 20 Jahre zeigt, dass dieses stets von Männern besetzt wurde. «Die Frauenfrage ist bei uns durchaus ein Thema. Nur: So ein Amt zu führen, ist sehr zeitaufwendig und wenig begehrt. Da ist man einfach froh, dass man überhaupt jemanden findet, der das machen kann und will», erklärt er.

Für Diskussionen sorgte hingegen die neu rein männliche Zusammensetzung des Vizepräsidiums. Irene Keller wird nach ihrem Rücktritt durch Patrick Hauser ersetzt, der das Amt mit dem bisherigen Andreas Bärtschi übernehmen wird. «Es hat sich aktuell nicht ergeben, das Fraktionsvizepräsidium mit einer Frau zu besetzten, jedoch sind Heidi Scherer und Jacqueline Theiler im Fraktionsvorstand.», sagt Dubach und bezeichnet die Zusammenarbeit als Bereicherung. «Frauen bringen andere Ansichten ein als Männer, sind oft sensibler.» Als Beispiel nennt er die Verteilung von Kantonsratsgeschäften. «Gerade bei heiklen Themen spüren Frauen besser heraus, wer diese übernehmen sollte.»

Jedoch setze die FDP im Vizepräsidium jeweils auf eine junge und eine erfahrene Person. «In dieser Frage hatten wir insbesondere das Problem, dass drei langjährige Kantonsrätinnen zurückgetreten sind.»

Bemüht um Frauen, aber keine an der Spitze

Dass Frauen in der Fraktionsleitung vertreten sind, ist auch für die Mitte wichtig, so der wiedergewählte Chef Adrian Nussbaum. Das ebenfalls bestätigte Vizepräsidium setzt sich aus Helen Affentranger-Aregger, Pius Kaufmann und Daniel Piazza zusammen. Geleitet hat die grösste Luzerner Fraktion aber nur einmal eine Frau – und das vor über 20 Jahren. Zur vergangenen Wahl sagt Nussbaum: «Es gab keine Vakanz in der Fraktionsleitung und entsprechend war auch die Frauenquote kein Thema.»

In Männerhand bleibt auch die SP-Fraktion, Marcel Budmiger ist wiedergewählt. Bei seinem Amtsantritt vor vier Jahren war er seit langer Zeit wieder der erste Fraktionschef. Er sagt: «Wir achten bei allen Ämtern auf eine ausgeglichene Geschlechtervertretung. Es ist aber auch immer eine Ressourcenfrage. Wer dieses Amt ausübt, muss genügend Zeit aufbringen können.» Das Vizepräsidium teilen sich Anja Meier und Michael Ledergerber.

Auch Claudia Huser, bestätigte Fraktionschefin der GLP, schreibt: «Entscheidend sind für uns die Eignung und vor allem der Wille, diese doch sehr zeitaufwendige Aufgabe zu übernehmen.» Die Geschlechterverteilung werde dann nach Möglichkeit im Vizepräsidium ausgeglichen. Dieses übernehmen neu Angelina Spörri und Urs Brücker.

Grüne müssen Co-Präsidium aufgeben

Bei den Grünen zieht sich Rahel Estermann aus zeitlichen Gründen aus der Fraktionsleitung zurück, sie will sich stärker auf ihre Rolle als Generalsekretärin der nationalen Partei fokussieren. Seit 2021 führte sie die Fraktion mit Korintha Bärtsch, die nun alleinige Chefin wird. Bei ihrem Amtsantritt bezeichneten sie eine Co-Leitung noch als Modell der Zukunft und glaubten, dass man im Team die besseren Entscheidungen trifft als allein.

Hat sich das nicht bewahrheitet? Doch, sagt Bärtsch. «Wir hätten das Präsidium sehr gerne in dieser Form weitergeführt. Es gab aber niemanden, der Rahel Estermanns Posten einnehmen wollte.» Auch sie spricht die Faktoren Zeit und Erfahrung an. Stattdessen haben die Grünen mit Laura Spring und Samuel Zbinden ein Vizepräsidium geschaffen, das Bärtsch bei der operativen und strategischen Leitung unterstützt. Das ist weniger zeitintensiv, soll die Kontinuität der Fraktionsarbeit aber sicherstellen.

Dass die Grünen Führungsaufgaben geschlechtergerecht verteilen und Frauen in Führungspositionen fördern wollen, verdeutlicht die Historie ihrer Fraktionsvorsitzenden. Bereits die Kantonsratswahlen im April zeigten: Je linker die Partei, desto weiblicher die Fraktion – mit Ausnahme der GLP, welche die höchste Frauenquote verzeichnet.