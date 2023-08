Luzerner Polizei Frisiertes E-Trottinett und alkoholisierte Lenker: Am Wochenende war einiges los Die Luzerner Polizei hatte am Wochenende im Kanton Luzern viel Arbeit. Diverse Autofahrer waren alkoholisiert oder standen unter Drogeneinfluss. Zudem stoppte die Polizei in Emmen einen Mann mit einem frisierten E-Trottinett.

Am Sonntag waren zwei Personen zu schnell unterwegs: Ein 57-jähriger Mann wurde mit seinem E-Trottinett in Emmen erwischt, welches bis auf 80 km/h beschleunigt werden konnte – erlaubt wären 20 km/h. Das Fahrzeug war mit einem versteckten Fahrmodus versehen, die Polizei nahm es daraufhin dem Lenker ab. Ausserdem fuhr eine 18-Jährige in Littau auf der Ritterstrasse in der 60er-Zone mit 107 km/h. Die Luzerner Polizei hat der Frau den Führerausweis abgenommen und an das Strassenverkehrsamt weitergeleitet, heisst es in einer Mitteilung.

Diverse Autofahrer waren zudem alkoholisiert unterwegs oder standen unter Drogeneinfluss. So stoppte die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Emmenbrücke einen Autofahrer, der unsicher unterwegs war. Daraufhin wechselte der 23-jährige Mann aus Eritrea vom Fahrer- auf den Rücksitz um zu bestreiten, dass er selber gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Zudem verfügte der Mann über keinen gültigen Führerausweis.

Der Selbstunfall in Emmenbrücke. Bild: Luzerner Polizei

Ebenfalls in Emmenbrücke verursachte eine alkoholisierte 20-Jährige (1 Promille) am Samstagmorgen einen Selbstunfall und prallte in einen Zaunpfosten. Weiter wurde ein 39-jähriger Mann aus Mazedonien am Samstag zu einer Befragung auf den Polizeiposten Ebikon vorgeladen. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand und ohne gültigen Führerausweis mit dem Auto zur Befragung gefahren war.

Und am Freitagnachmittag kam es in Kriens eingangs Sonnenbergtunnel zu einem Auffahrunfall. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst 144 mit leichten Verletzungen in das Spital gefahren. Der Sachschaden liegt bei rund 60’000 Franken. (fmü)