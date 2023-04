Luzerner Polizei Regierung ebnet Weg für die Zusammenlegung von Polizeiposten Die Polizeiposten werden zeitlich gestaffelt ab Juli 2023 zusammengelegt.

Der Polizeiposten in Eschenbach. Bild: Boris Bürgisser (4. 1. 2022)

Der Luzerner Regierungsrat hat verschiedene Änderungen der Verordnung über die Luzerner Polizei beschlossen. Damit ebnet er nun auch noch formal den Weg für die anstehenden Zusammenlegungen von Polizeiposten im Kanton.

Ab dem 1. Juli 2023 erfolgt die Integration des Postens Zell in den Hauptposten Willisau, ab dem 1. September die Integration der Polizeiposten Entlebuch sowie der Posten Escholzmatt in den Hauptposten Schüpfheim. Die Polizeiangehörigen aus den Posten Zell, Entlebuch und Escholzmatt bleiben weiterhin in der Region tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Kantonsrat hatte im vergangenen Oktober den Planungsbericht über die Leistungen und Ressourcen der Luzerner Polizei zustimmend zur Kenntnis genommen. (sb)