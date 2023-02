Hier gibt es Hilfe

Das Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 oder www.143.ch ist rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da. Das Angebot dieser niederschwelligen Anlaufstelle für emotionale Erste Hilfe ist kostenlos und anonym. Es kann per Telefon, E-Mail oder Chat Hilfe gesucht werden – am einfachsten ist der Einstieg über www.143.ch.

Das Beratungstelefon der Luzerner Psychiatrie ist rund um die Uhr für Direktbetroffene von psychischen Erkrankungen sowie deren Angehörige unter 0900 85 65 65 erreichbar.

Hinterbliebene nach Suizid können sich an den Verein Refugium wenden: www.verein-refugium.ch

Bei der Suizid-Prävention des Kantons Zürich gibt es ganz konkrete Tipps, wie man das Thema Suizid ansprechen kann.

Auch Pro Mente Sana bietet kostenlose Beratung für Betroffene, deren Angehörige und Nahestehende sowie weitere Bezugspersonen an.

Natürlich kann man sich auch vertrauensvoll an seine Hausärztin oder seinen Hausarzt wenden.