Luzerner Regierung Tritt Paul Winiker (SVP) zurück? Wir berichten live ab 17 Uhr Der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker hat kurzfristig zu einer Medienkonferenz eingeladen, an der er informieren wird, ob er aufhört oder nochmals kandidiert. Wir berichten live ab 17 Uhr.

Paul Winiker, Regierungsrat an der Kantonsratssitzung in der Stadthalle in Sursee. Bild: Patrick Hürlimann, (Sursee, 24. Januar 2022)

Seit Juli 2015 ist Paul Winiker (66) für die SVP im Luzerner Regierungsrat. Am Donnerstagnachmittag nun wird bekannt, ob eine weitere Legislatur dazukommen soll oder nicht. Winiker hat zu einem Point de Presse im Landgasthof Schweizerheim in Ebikon eingeladen. Er schreibt: «Gerne lade ich zu einem Mediengespräch betreffend Wahlen 2023 im Kanton Luzern ein. Im persönlichen Gespräch möchte ich meinen Entscheid bezüglich meiner Regierungstätigkeit bekanntgeben und begründen.» Am Donnerstagabend dann findet die Delegiertenversammlung der SVP Kanton Luzern statt, wo die Wahlen ebenfalls traktandiert sind.

Seinen Entscheid wird Winiker um 17 Uhr am Donnerstagabend verkünden. Die «Luzerner Zeitung» wird auf ihrem Portal und der App live berichten, ausführliche Artikel werden dann gegen Abend aufgeschaltet und am Freitag in unserer Zeitung publiziert.

Sollte Winiker seinen Rücktritt verkünden, wäre es schon der dritte Luzerner Regierungsrat, der aufhört: Nach 16 Jahren hatte der parteilose Marcel Schwerzmann (57) anfang Juli informiert, dass er nicht mehr kandidieren wird. Einige Wochen später hat Guido Graf (Mitte, 64) ebenfalls seinen Rücktritt verkündet; er ist seit 1. Januar 2010 Regierungsrat. Nun also könnte es drei Vakanzen geben in der Luzerner Regierung, die im nächsten Frühling neu gewählt wird. (mme)