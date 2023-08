Luzerner Regierungsrat Überraschende Departementsverteilung enttäuscht SP: «Es ist eine Zumutung» Die Departemente für die kommende Legislatur sind verteilt. SP-Präsident David Roth ist damit alles andere als glücklich.

Die neue Luzerner Regierung von links: Armin Hartmann, Reto Wyss, Fabian Peter, Michaela Tschuor und Ylfete Fanaj. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. 5. 2023)

Am Sonntag war die Freude noch riesig, nun macht sich bei der SP grosse Enttäuschung breit. Grund ist die Departementsverteilung (siehe Box). Wider Erwarten beerbt Armin Hartmann (SVP) ab Juli nicht seinen Parteikollegen Paul Winiker, sondern übernimmt das Bildungs- und Kulturdepartement (BKD) von Marcel Schwerzmann (parteilos). Dem Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) wird stattdessen Ylfete Fanaj (SP) vorstehen.

So sind die Departemente ab Juli verteilt Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Vorsteher: Fabian Peter (FDP)

Stellvertretung: Reto Wyss (Mitte) Bildungs- und Kulturdepartement

Vorsteher: Armin Hartmann (SVP)

Stellvertretung: Fabian Peter (FDP) Finanzdepartement

Vorsteher: Reto Wyss (Mitte)

Stellvertretung: Ylfete Fanaj (SP) Gesundheits- und Sozialdepartement

Vorsteherin: Michaela Tschuor (Mitte)

Stellvertretung: Armin Hartmann (SVP) Justiz- und Sicherheitsdepartement

Vorsteherin: Ylfete Fanaj (SP)

Stellvertretung: Michaela Tschuor (Mitte)

Für SP-Präsident David Roth ist zwar klar: «Ylfete Fanaj wird das Justiz- und Sicherheitsdepartement hervorragend führen.» Trotzdem ist sein Unmut gross. Das JSD wurde vor Paul Winiker über Jahrzehnte hinweg von SP-Ratsmitgliedern geleitet. Laut Roth machten sie eine saubere Arbeit, während Winiker «praktisch jedes Projekt schleifen gelassen hat». Das Sicherheitszentrum zum Beispiel, bei dem es zu massiven Kostenüberschreitungen kommt, sei «enorm schlecht aufgegleist».

Roth: «Es ist eine Zumutung, dass die SP nun das von der SVP angerichtete Chaos aufräumen muss. Man muss Ylfete Fanaj nun wenigstens ihren Spielraum lassen, dieses wieder in Ordnung zu bringen. Es geht nicht, dass ihr andere Parteien noch Steine in den Weg legen, nachdem sie schon das chaotischste Departement von allen übernehmen muss.»

Wortbruch der SVP?

So gross der Frust über das JSD ist, so gross ist auch die Überraschung bei Roth, dass das BKD in die Hände von Armin Hartmann übergeben wird. «Die SVP hat sich in der Vergangenheit nicht für einen guten Bildungsstandort und eine verantwortungsvolle Kulturpolitik profiliert.» Zudem hätten sowohl Hartmann als auch die SVP-Parteileitung im Vorfeld Interesse am JSD bekundet. «Das Versprechen an die Bevölkerung hat die SVP nun hinten angestellt», so Roth.

Er hat auch schon eine Vermutung, warum: «Offenbar wurden die Departemente nach Budgetgrösse verteilt, die bürgerliche Regierungsmehrheit schachert sich gegenseitig die prestigeträchtigen Departemente zu. Das ist nicht der frische Wind, den die Bevölkerung erwartet hat.»

SVP-Präsidentin Angela Lüthold steht zu ihrem Wort, als sie noch am Sonntag sagte, sie würde sich darüber freuen, wenn Hartmann das JSD übernehmen würde. «Scheinbar sind die Würfel anders gefallen», kommentiert sie die überraschende Departementsverteilung nun. Enttäuscht sei sie «gar nicht». Denn: «Das Bildungs- und Kulturdepartement zu übernehmen, ist auch eine Ehre. Schliesslich ist es das Departement mit der grössten finanziellen Auswirkung.»

Späte Mitteilung zur Verteilung

Ob die Diskussionen im neuen Fünfergremium so hitzig geführt wurden, wie Roths Reaktion vermuten lässt, bleibt offen. Die neuen Regierungsratsmitglieder Michaela Tschuor, Ylfete Fanaj und Armin Hartmann waren am Dienstagabend telefonisch nicht erreichbar – und konnten somit auch nicht Stellung zu den anstehenden Herausforderungen in ihren Departementen nehmen. Auch Fabian Peter, der den Regierungsrat ab Juli präsidiert und in der Medienmitteilung als Kontaktperson aufgeführt wird, steht erst am Mittwochnachmittag für ein Gespräch zur Verfügung. Wegen des Kollegialitätsprinzips äussern sich die Regierungsratsmitglieder zu allfälligen Ungereimtheiten üblicherweise ohnehin nicht.

Klar ist: Bis die Frage nach der neuen Verteilung geklärt war, dürfte es gedauert haben, erst um 18.15 Uhr teilte die Staatskanzlei die Neuigkeit mit. Die interne Vorinformation erfolgte eine halbe Stunde zuvor. In der Medienmitteilung werden alle Regierungsratsmitglieder glücklich und zufrieden zitiert. Laut Fabian Peter sind die Gespräche «in einer ruhigen, sachlichen und kollegialen Atmosphäre verlaufen». Die neue Departementszuteilung werde von allen Mitgliedern «engagiert mitgetragen».