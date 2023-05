Luzerner Wahlen 2023 Chiara Peyer will in den Grossen Stadtrat, Jürgen Peter eventuell in den Stadtrat Die Junge Grüne Chiara Peyer erzielte im zweiten Wahlgang ein sehr gutes Resultat, während der parteilose Jürgen Peter gegenüber dem ersten Wahlgang Stimmen verlor. So geht es mit ihren politischen Karrieren weiter.

Chiara Peyer, Junge Grüne. Bild: PD

«Ich bin mega glücklich – über mein Resultat und darüber, dass die Regierung wieder eine linke Stimme hat.» Die Junge Grüne Chiara Peyer strahlte am Sonntag des zweiten Wahlgangs der Regierungsratswahlen mindestens so fest wie die gewählte SP-Kandidatin Ylfete Fanaj, mit der sie auf mehreren Listen gemeinsam aufgeführt war, darunter jener der SP und der Grünen. Peyer konnte sich im Vergleich zum ersten Wahlgang trotz tieferer Wahlbeteiligung um mehr als 800 Stimmen steigern – mehr, als sie erwartet hatte.

Besonders stark schnitt Peyer in der Stadt Luzern ab, wo sie hinter Ylfete Fanaj auf dem zweiten Platz landete und Armin Hartmann (SVP) sowie Claudia Huser (GLP) um fast 2000 Stimmen distanzieren konnte. Auch in Kriens erzielte die jüngste Kandidierende ein bemerkenswertes Ergebnis und verlor auf Claudia Huser nur rund 300 Stimmen.

Mit ihren 22 Jahren hat die Co-Präsidentin der Jungen Grünen des Kantons Luzern ihre politische Zukunft noch vor sich. Wie diese aussieht, lässt die das Sekretariat ihrer Partei führende Stadtluzernerin noch etwas offen. Sicher kandidieren werde sie im nächsten Frühjahr für den Grossen Stadtrat, und auch Co-Präsidentin ihrer Partei bleibe sie. Ob sie in diesem Herbst auch zu den Nationalratswahlen antritt, sei hingegen noch nicht entschieden.

Parteiloser will mit FDP und SVP reden

Jürgen Peter, parteilos. Bild: Philipp Schmidli

Anders ist dies bei Jürgen Peter: Er kandidiert «sicher nicht» für den Nationalrat. «Ohne Partei und Verbände im Rücken kann ich mir das sparen», sagt der 61-jährige Parteilose und älteste Kandidierende der diesjährigen Regierungsratswahlen. In einem Jahr zu den Stadtratswahlen anzutreten, sei hingegen eine Option. Er werde sich das in den nächsten Monaten überlegen und sowohl mit der FDP als auch der SVP Gespräche führen, da ihm diese Parteien am nächsten stünden.

Sein gegenüber dem ersten Wahlgang schlechteres Resultat - Peter verlor 1180 Stimmen und landete bei 3873 - sei «ein bisschen enttäuschend. 8000 bis 10'000 Stimmen habe ich schon erwartet, so der Stadtluzerner». Zum Rückgang beigetragen hätten Wählende, die im zweiten Wahlgang auf SVP-Kandidat Armin Hartmann gesetzt haben, um eine linke Stimme in der Regierung zu verhindern.

Peter belegte am Sonntag in allen 80 Luzerner Gemeinden den letzten Platz. Im ersten Wahlgang vom 2. April konnte der gebürtige Deutsche die rote Laterne in immerhin drei Gemeinden an Chiara Peyer abgeben – in Aesch, Ballwil und Ufhusen.