Luzerner Wahlen 2023 Ist das noch ein fairer Wahlkampf? Claudia-Huser-Inserat schiesst gegen Ylfete Fanaj – diese reagiert enttäuscht Obwohl Huser selbst Teil des Komitees ist, das hinter der Kampagne steckt, wusste sie über deren genauen Inhalt vor Veröffentlichung nicht Bescheid. Trotzdem steht sie hinter dem Inserat.

Bisher verlief der Wahlkampf für die Regierungsratswahlen ziemlich unspektakulär. Kaum jemand liess sich mit klaren politischen Statements auf die Äste hinaus. Und jetzt das: Claudia Huser (GLP) wirbt nicht mehr nur für sich, sondern schiesst gegen SP-Konkurrentin Ylfete Fanaj. Hinter dem Inserat, das am Dienstag in unserer Zeitung erschienen ist, steckt das Komitee «Starkes Luzern», für das sich Bürgerliche für Armin Hartmann und Claudia Huser stark machen. Auch die GLP-Kandidatin ist Teil des Komitees.

«Die Kandidatinnen im Vergleich», heisst es auf dem Inserat etwa. Dazu werden die Smartvote-Spinnennetze von Fanaj und Huser verglichen und interpretiert. In den Punkten «liberale Wirtschaftspolitik»«, restriktive Finanzpolitik» und «ausgebauter Sozialstaat» unterscheiden sich diese stark voneinander. Für eine «offene Aussenpolitik» sowie ein «ausgeglichener Umweltschutz» stehen beide Frauen etwa gleich ein, auch bezüglich «liberaler Gesellschaft», «restriktiver Migrationspolitik» und «Law & Order» gibt es keine grossen Unterschiede.

So sah das Inserat aus. Bild: Screenshot Luzerner Zeitung

Trotzdem kreidet das Komitee Fanaj an, sie stehe für eine «sehr lockere Migrationspolitik» und Recht und Ordnung seien für sie «von geringer Bedeutung». Huser hingegen loben sie für ihren Einsatz für eine «liberale Gesellschaft, ohne Recht und Ordnung zu vernachlässigen» – dabei ist die Zustimmung Fanajs bei «liberaler Gesellschaft» sogar grösser als die von Huser. Während Fanajs Zuschreibungen mit roten Ausrufezeichen untermauert sind, stehen vor Husers grüne Häkchen.

KGL sieht keine Polemik dahinter

Kampagnenleiter und Direktor des kantonalen KMU- und Gewerbeverbands Gaudenz Zemp steht zu hundert Prozent hinter dem Inserat. Die Interpretationen erfolgten «natürlich aus wirtschaftspolitischer Sicht» und seien «prägnant» formuliert, er erachte sie aber als «absolut korrekt» und nicht polemisch.

Ylfete Fanaj (links) und Claudia Huser bei einem Podiumsgepräch. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 2. 3. 2023)

Laut Inserat setzt sich Fanaj für eine «staatlich gesteuerte Planwirtschaft» ein – ein Wirtschaftssystem, das gemeinhin mit dem Kommunismus in Verbindung gebracht wird. Dass mit der Aussage suggeriert werden soll, dass Fanaj dieser Ideologie nahe steht, sieht Zemp anders. «Eine Planwirtschaft mag es bisher zwar vor allem im Kommunismus gegeben haben, aber grundsätzlich ist sie auch in anderen Staatsformen möglich», sagt er. Fanaj wünsche sich das Gegenteil einer liberalen Wirtschaftspolitik – laut Zemp ist diese scheinbar nicht nur stark reguliert, sondern «eben eine staatliche Planwirtschaft». Doch: «Von Kommunismus steht nichts im Inserat.»

Huser steht hinter Inserat

Claudia Huser selbst reagierte zunächst zurückhaltend und wollte die Interpretationen nicht kommentieren. Schliesslich sagt sie: Sie hat zwar gewusst, dass ein Vergleich gezogen und die Smartspider interpretiert werden, die ausformulierten Aussagen bekam sie vor Veröffentlichung des Inserats jedoch nicht zu Gesicht. «Die Aussagen habe ich nicht eins zu eins abgesegnet, aber ich stehe hinter dem Inserat», stellt sie klar.

Insbesondere den Vergleich zwischen Fanaj und ihr mittels den Smartspider finde sie gut. «Ich unterstütze sehr, dass Transparenz geschaffen wird.» Sie sieht dies denn auch nicht als ihre Aufgabe, über alle finalen Details von Kampagnen Bescheid zu wissen – obwohl sie letztlich mit ihrem Gesicht dafür steht.

Huser glaubt nicht, dass ihre Mitstreiterin schlechtgeredet wird. Die roten Ausrufezeichen bei Fanaj seien der grafischen Umsetzung von Werbung geschuldet. «Solche Blickfänge gehören dazu.»

Fanaj ist «erstaunt», will sich aber nicht rechtfertigen

Und die SP? Die ist stinksauer. In den sozialen Medien bedauert sie, dass «Claudia Huser nun mit Diffamierungen Wahlkampf betreibt». Aus ihrer Sicht brauche es eine Regierung mit Personen, die Menschen zusammenbrächten – und nicht mit solchen, die spalteten. «Mit Ylfete Fanaj haben wir eine Kandidatin, die bewiesen hat, dass sie eine Brückenbauerin ist», schreibt die Partei weiter.

Auch Ylfete Fanaj zeigt sich auf Anfrage erstaunt ab dem Inserat, insbesondere die Wortwahl der Vorwürfe überrascht sie. «Bei gewissen Aussagen frage ich mich schon, wie man darauf kommt. Wer meine Politik verfolgt, weiss, wofür ich mich einsetze.» Sie sieht sich darum auch nicht gezwungen, sich jetzt zu rechtfertigen – es seien Claudia Huser und die Initianten, die sich erklären müssen.

Für Fanaj ist das Inserat «selbstverständlich ein persönlicher Angriff.» Entscheidend für sie ist jedoch, wer es geschrieben und abgesegnet habe. «Persönlich sehe ich keinen Konflikt zwischen Claudia und mir. Solche Vorwürfe lasse ich ohnehin nicht zu nahe an mich ran.»

Fanaj erzählt von mehreren Reaktionen, die sie am Dienstagmorgen erreichten. Sie alle gingen in die gleiche Richtung: Ein Inserat mit solchen Vorwürfen gehe nicht. «Ich denke, dass viele Luzernerinnen und Luzerner von Regierungsratsmitgliedern einen kollegialen Umgang untereinander erwarten. Das Inserat vermittelt etwas anderes, was mich auch enttäuscht.»

Auf ihren eigenen Wahlkampf habe dies aber keinen Einfluss, von anderen Taktiken will sich Fanaj nicht beirren lassen. «Mir und meinem Team ist es wichtig, dass wir im Wahlkampf fair bleiben. Wir wollen unsere Stärken herausheben und nicht die Konkurrenz schlecht machen.»