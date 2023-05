Luzern/Zentralschweiz Sie legen mit ihrer Firma den Fokus auf begabte Kinder – «In diesem Bereich gibt es nicht sehr viele Angebote» Kinder mit Lernschwierigkeiten erhalten an den Schulen in der Regel zusätzliche Förderung. Dabei gehen schulisch starke Kinder mitunter vergessen.

Sie stehen noch ganz am Anfang, ihr Geschäftsmodell könnte aber den Nerv der Zeit treffen. Chantal Rieger aus Luzern, Joëlle Achermann aus Küssnacht sowie Claudio Crivelli aus Goldau haben im Dezember ihre Firma «Fokus Kind» gegründet. Damit wollen sie Kinder und Jugendliche nach ihren Begabungen und Stärken fördern, indem sie diese, deren Eltern sowie Lehrpersonen und Schulen auf dem Weg begleiten, beraten und bestärken.

Chantal Rieger, Claudio Crivelli und Joelle Achermann (von links) haben sich die Begabungs- und Begabtenförderung auf die Fahne geschrieben. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Mai 2023)

Alle drei arbeiten als Lehrpersonen im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung (BBF) und haben die Weiterbildung MAS IBBF an der Fachhochschule Nordwestschweiz absolviert. IBBF ist die Abkürzung für Integrative Begabungs- und Begabtenförderung. Dabei werden Kinder mit überdurchschnittlichem Leistungsvermögen und intellektuellen Fähigkeiten in der Schule dahin gehend unterstützt, dass sie ihr Potenzial voll entfalten können. «Während unserer Weiterbildung haben wir gemerkt, dass es in diesem Bereich nicht sehr viele Angebote gibt. Das möchten wir ändern», sagt Chantal Rieger, die unter anderem als Lehrperson BBF in Giswil und als Fachberaterin BBF für den Kanton Obwalden tätig ist.

Integrative Förderung soll auch begabte Kinder berücksichtigen

Auch Joëlle Achermann und Claudio Crivelli arbeiten im Bereich BBF als Lehrpersonen, Achermann in Seewen und Ibach SZ und Crivelli in Altdorf. Ausserdem ist Crivelli als Fachperson BBF für den Kanton Schwyz und Uri an der PH Schwyz tätig. Bei der Begabungsförderung sind laut Chantal Rieger die Volksschulen sehr unterschiedlich unterwegs. Dies hänge stark von den jeweiligen Schulleitungen und den Lehrpersonen ab. «Im Zuge der Integrativen Förderung (IF) war der Fokus lange vorwiegend bei der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten», sagt sie.

Doch inzwischen wird man sich des Themas BBF bewusster. Denn gemäss Lehrplan 21 sollen in der Integrativen Förderung auch die leistungsstarken Kinder entsprechend berücksichtigt werden. Ein Unterfangen, das gerade vor dem Hintergrund fehlender IF-Lehrpersonen für viele Schulen herausfordernd ist.

Motivation für die leistungsstarken Kinder

Hier will «Fokus Kind» ansetzen. Chantal Rieger sagt: «Jedes Kind braucht einen Raum, damit es in seinem Setting bestmöglich lernen kann.» Besonders wichtig sei, dass das Bildungsniveau an den Schulen nicht sinke. «Wenn wir uns nur auf die leistungsschwachen Kinder ausrichten, besteht die Gefahr, dass leistungsstarke Lernende ihre Motivation verlieren und nicht mehr ihr volles Potenzial nutzen.» Im schlechtesten Fall gehe die Lust am Lernen, die Lust, Probleme zu lösen und Herausforderungen zu meistern, verloren, und es können sich Symptome durch Unterforderung zeigen.

«Fokus Kind» richtet sich an Betroffene, die Unterstützung möchten im Bereich von begabungsförderndem Lernen respektive Unterricht. Dafür wird eine Potenzialabklärung angeboten. «Das heisst, wir können Eltern aufzeigen, wo das Potenzial ihres Kindes liegt, und es auf seinem Weg begleiten.» Dabei könne auch der IQ ermittelt werden, dieser sei aber immer eine Momentaufnahme. Rieger betont denn auch, dass «Fokus Kind» nicht nur ein Angebot für hochbegabte Kinder und deren Eltern sei. «Viele Schülerinnen und Schüler, die als durchschnittlich begabt gelten, haben in einem oder mehreren Bereichen eine Begabung, die sie nicht voll ausschöpfen können.» Das Angebot soll zudem auch Schulleitungen und Lehrpersonen ansprechen, die sich im Bereich BBF weiterentwickeln wollen.

Anders als die Angebote der Schulpsychologischen Dienste der Volksschulen ist die Beratung durch «Fokus Kind» kostenpflichtig. Je nach Art der Beratung und Begleitung seien die Kosten dafür ganz unterschiedlich. Möchten Eltern ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen, so liegen die Kosten für eine Einzelberatung bei 150 Franken pro Stunde, das richte sich nach den gängigen Beratungstarifen in diesem Bereich. «Ein erster Austausch, respektive ein erstes kurzes Gespräch, um einschätzen zu können, ob wir die richtige Stelle sind, ist aber kostenlos», sagt Rieger.