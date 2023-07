LZ-Leserschaftswanderung Rund 150 Leserinnen und Leser wanderten mit uns im Seetal – oder wurde spaziert? Von Gelfingen hoch auf das traumhaft schöne Schloss Heidegg: Wir waren mit der Leserschaft auf Wanderschaft – ein herrlicher Sommerabend.

Leserinnen und Leser wandern im Seetal rund ums Schloss Heidegg. Bild: Boris Bürgisser (Gelfingen, 13. 7. 2023)

Nun, «Wanderung» mag aus Sicht der Geübten etwas übertrieben sein für die doch eher wenig anstrengende Strecke. Gemeinsamer «Spaziergang» trifft es wohl eher. Aber egal, darum geht es gar nicht. Im Mittelpunkt standen der persönliche Austausch mit der Leserschaft, anregende Gespräche und ein gemeinsames Erlebnis. Und das alles ist auf der zweiten Wanderung der «Luzerner Zeitung» mit Leserinnen und Lesern vollends geglückt: Rund 150 Leserinnen und Leser sind unserer Einladung gefolgt und wandern oder spazieren am Donnerstagabend zusammen mit 13 Redaktorinnen und Redaktoren sowie rund 15 Polit-Persönlichkeiten von Gelfingen über den Siebenbrüggliweg hoch zum Schloss Heidegg. Dort kredenzt man zusammen ein Glas Wein, der Blick schweift über die idyllische Sommerlandschaft des Luzerner Seetals – herrlich.

Natürlich nutzt man als Journalist solche Gelegenheiten sofort für ein bisschen Marktforschung. Wie kommt unsere tägliche Berichterstattung an? «Ich lese die Zeitung gerne, vor allem viel über Politik und auch über Kultur. Was mir fehlt, ist das TV-Programm, das es nicht mehr gibt», antwortet Leserin Imelda Tanner aus Meggen auf diese Frage. Und was müssen wir verbessern? Für Leser Robert Müller, ebenfalls aus Meggen, steht fest: «Sie sollen nicht so viele Fehler machen, die Journalisten.» Auch Jérôme Martinu, Chefredaktor der «Luzerner Zeitung» und ihrer Regionalausgaben, steht regelmässig gerne persönlich mit Leserinnen und Lesern in Kontakt: «Wir machen Zeitung für unser Publikum, für die Leserschaft. Darum ist für eine Redaktion ausserordentlich wichtig, immer wieder bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten direkt deren Puls zu spüren. Und was gibt es da Besseres, als in einer der wunderschönen Ecken der Zentralschweiz mit Leserinnen und Lesern locker zu wandern und zu schwatzen?»

Rätinnen und Räte wollen unterschiedliche Meinungen hören

Auch die vielen Kantonsrätinnen und Kantonsräte unterhalten sich bestens mit der Leserschaft, einige davon sind schliesslich auch potenzielle Wählerinnen und Wähler. Dieter Haller (SVP), David Roth (SP) und Laura Spring (Grüne) etwa wollen in den Ständerat gewählt werden im nächsten Herbst. So schätzt Dieter Haller an Events wie am Donnerstagabend im Seetal «das Zusammentreffen und den Austausch mit tollen Menschen. Dabei geht es mir weniger darum, dass sie potenzielle Wählerinnen und Wähler sind.» Und David Roth hält fest: «Für die Politik ist es wichtig, dass man mit verschiedenen Kreisen Kontakt hat. Und da ist so ein Anlass, wo Leute aus diversesten Kreisen kommen, ideal.» Laura Spring schliesslich meint: «Es ist sehr schön, gerade hier über dem Baldeggersee. Da kommt man in Austausch über all die Konflikte, die es um den See gibt. Braucht es mehr Naturschutz? Braucht es mehr Rücksicht für die Interessen der Landwirtschaft? Dazu die unterschiedlichen Meinungen zu hören ist sehr interessant.»

Und dann geht es wieder runter vom hohen Schloss, vorbei an dichten Wäldern, saftigen Matten und stattlichen Höfen. Immerhin 7,5 Kilometer Fussmarsch und 250 Höhenmeter legt der Tross zurück. Es bildet sich ein Peloton, das sich zuweilen in die Länge zieht. Klar erkennbare Ausreisser gibt es jedoch nicht. Einen Sieger auch nicht. Es ist ja nicht mal die Sportart bekannt. Wandern oder Spazieren? Erörtern wir das im nächsten Sommer: Wir würden Sie gerne wiedersehen.