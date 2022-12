«Made in Switzerland» Fast 200'000 Likes auf Instagram: Luzerner Teppichmanufaktur wird dank Social Media weltbekannt Seit 35 Jahren entstehen in Altbüron handgetuftete Teppiche. Jüngst landete die Kramis Teppich Design AG auf Instagram einen Hit. Das Firmenvideo ging viral – und machte das kleine Familienunternehmen zu einem der weltweit bekanntesten Teppichhersteller.

Adidas, das Bundeshaus in Bern, Cartier, Rolex, oder jüngst das Hotel Mandarin Oriental Palace in Luzern – sie alle haben in Altbüron Teppiche herstellen lassen. Unter den Referenzen der Luzerner Kramis Teppich Design AG finden sich etliche klingende Namen. Kennern sind die sorgfältig hergestellten Einzelstücke des Kleinbetriebs längst ein Begriff. Doch kaum einer kennt die Firma, deren Produkte qualitätsbewusste Menschen aus aller Welt überzeugen und begeistern.

«Handgetuftete Teppiche sind eine Kunst für die Ewigkeit, denn Handarbeit hat Seele. Wir leben für den Moment, wo Du sagst: ‹Wow›.» Das heisst es zu einem Video, das Kramis Anfang Dezember auf Instagram gepostet hat und seither fast 200'000 Likes gesammelt hat.

Das Publikum ist vom Video begeistert, wie den zahlreichen Kommentaren zu entnehmen ist: «wunderschöne Arbeit», «was für ein schönes Video ... danke fürs Posten» oder «ich will dort arbeiten», schreiben Userinnen und User.

In Altbüron ist man von der Reichweite des rund einminütigen Videos ganz aus dem Häuschen. «Wir sind dank einem Video auf Instagram plötzlich von heute auf morgen weltweit bekannt geworden», frohlockt Tim Kramis, Sohn des Unternehmensgründers und Leiter Marketing und Verkauf. «Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und hielten das nie für möglich», so Kramis weiter. Die sozialen Medien würden oft unterschätzt. Innerhalb weniger Wochen sei das Video millionenfach aufgerufen worden. Dank den dadurch gewonnenen mehr als 85’000 Followern gehöre man jetzt zu den weltweit bekanntesten Teppichherstellern.

Handwerk, das begeistert: Die Arbeit des 12-köpfigen Teams sorgt weltweit für Staunen. Bild: Kramis Teppich Design AG

Die kleine Teppichmanufaktur produziert in Altbüron nachhaltige Luxusteppiche für den gesamten Schweizer Markt. Jeder Teppich entsteht auf Kundenwunsch. «Dank Handtufting können wir jede Grösse, Form, Farbe und Design umsetzen», schreibt das Unternehmen auf seiner Website.

«Eigentlich wollte ich nie in einer Fabrik arbeiten»

Entstanden ist die Firma als Folge eines Unfalls, wie in der Firmengeschichte nachzulesen ist. Als Firmengründer Felix Kramis im Alter von 20 Jahren aufgrund eines Unfalls nicht mehr seiner Arbeit als Maurer nachgehen konnte, trat er eine Stelle als Produktionsmitarbeiter in einer Teppichmanufaktur an. Seine damalige Freundin und jetzige Frau sei damals daran «schuld» gewesen, dass er diesen Schritt vollzog. Sein neuer Arbeitgeber liess ihn bei der Entwicklung einer Handtufting-Abteilung mitwirken, was ihn nachhaltig prägte und in ihm den Wunsch reifen liess, sich selbstständig zu machen. So begann Kramis, selbst Teppiche zu kreieren und eigene Kollektionen zu entwerfen und gründete 1987 zusammen mit Doris Kramis seine eigene Firma.

Was mit professioneller Ausrüstung in einem Hobbyraum begann, ist heute eine der ersten Adressen für Teppiche nach Mass. Mittlerweile sind die beiden Söhne Daniel und Tim Teil der Geschäftsleitung. Die Zukunft des Familienbetriebs scheint also gesichert.