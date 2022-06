So hat man eine Zahnarztpraxis noch nie gesehen: Eine Drohne flitzt am Empfang vorbei in ein Behandlungszimmer, wo ein Mädchen gezeigt bekommt, wie man richtig Zähne putzt. Weiter geht es Richtung Wartezimmer und dann zum nächsten Patienten. In rund 90 Sekunden lernt man durch PilatusToday die Praxis von Dr. med. dent. Schumacher in Malters kennen.