Marbach Töfffahrer kollidiert beim Überholen mit Auto und muss in Spital Am Sonntag ist ein Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen. Der 31-Jährige wurde erheblich verletzt und musste ins Spital geflogen werden.

Eine Gruppe Motorradfahrer war am Sonntagnachmittag von Schangnau in Richtung Wiggen unterwegs. Auf der Höhe Längmoos in Marbach setzte einer von ihnen zum Überholen eines Autos an. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Durch den Aufprall wurde der 31-Jährige mit seinem Motorrad auf die Wiese geschleudert und erheblich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. (tos)