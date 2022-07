Mauensee Ab durch die Hecke: Lernfahrer kollidiert mit Linienbus und landet anschliessend im Gebüsch Bei einer Bushaltestelle kollidierte ein Auto mit einem Linienbus und fuhr danach rückwärts in eine Hecke. Der Lernfahrer, welcher ohne Begleitung unterwegs war, war auf der Stelle sein Billett los.

Auf der Höhe der Bushaltestelle Breiten in Mauensee wollte am Freitagvormittag ein Autofahrer sein Gefährt wenden. Darum fuhr er bei der Haltestelle rückwärts. So weit, so gut. Aber: Gleichzeitig fuhr ein Gelenkbus von Sursee in Richtung Mauensee.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, nahm der Autofahrer den Bus zwar wahr und wollte bremsen. Aber statt der Bremse drückte er aufs Gaspedal. Das Manöver blieb nicht ohne Folgen: Das Auto touchierte den Bus, fuhr danach in einem Rechtsbogen rückwärts über eine Wiese und kam in einer Lorbeerhecke zum Stehen.

Rückwärts ging es ab in die Hecke. Bild: PD

Der 37-jährige Autofahrer sei im Besitz eines Lernfahrausweises und ohne Begleitperson unterwegs gewesen. Ihm wurde der Ausweis abgenommen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Aber es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 15’000 Franken. (stg)