Mauensee Gemeinderat Michael Gisler tritt zurück Der FDP-Finanzvorsteher tritt nach über acht Jahren im Amt per 30. Juni zurück.

Der Mauenseer Gemeinderat Michael Gisler tritt per 30. Juni zurück. Gemäss den aktuellen Gemeindenachrichten begründet Gisler den Rücktritt mit seiner beruflichen Situation, die sich so stark verändert habe, dass er seine Funktion als FDP-Gemeinderat nicht mehr in dem Umfang wahrnehmen könne, «wie dies angesichts der zahlreichen anstehenden Projekte notwendig wäre». Gisler war während 8,5 Jahren für das Ressort Finanzen und Sicherheit zuständig.

Der Gemeinderat hat die Ersatzwahl für die restliche Amtsperiode 2020 bis 2024 auf den 3. September festgelegt. Wahlvorschläge können bis am 7. Juli um 12 Uhr eingereicht werden. Falls eine stille Wahl zustande kommt, wird der erste Wahlgang abgesagt. (jh)