Mauensee Der neue Gemeinderat heisst Philipp Bachmann Philipp Bachmann zieht in Stiller Wahl in den Mauenseer Gemeinderat ein. Er ist der erste GLP-Politiker, der im Wahlkreis Sursee ein Exekutivamt bekleidet.

Philipp Bachmann. Bild: zvg

Philipp Bachmann rückt in Stiller Wahl in den Mauenseer Gemeinderat nach. Der studierte Wirtschaftswissenschafter und Mittelschullehrer arbeitet als selbstständiger Webentwickler. Der gebürtige Aargauer lebt seit 2014 im Kanton Luzern und wohnt seit 2020 in Mauensee. Bachmann ist verheiratet und Vater von drei Töchtern. Der 36-Jährige ist laut einer Mitteilung seiner Partei der erste GLP-Politiker, der im Wahlkreis Sursee ein Exekutivamt bekleidet. Der neu gewählte Gemeinderat werde seine Arbeit in den kommenden Wochen aufnehmen.

Die Ersatzwahl wurde nötig, weil Michael Gisler (FDP) per 30. Juni nach 8,5 Jahren im Amt zurückgetreten ist. Der Vorsteher des Ressort Finanzen und Sicherheit begründete seinen Rücktritt mit der beruflichen Situation, die sich stark verändert habe. (rbi)