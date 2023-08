Meggen Kollision zwischen Auto und Motorrad – zwei Personen leicht verletzt In Meggen geriet ein schwer alkoholisierter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Beide Fahrzeuglenker haben sich beim Unfall verletzt und wurden ins Spital gefahren.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 22'000 Franken. Bild: PD

Am Donnerstagabend kam es auf der Adligenswilerstrasse in Meggen zu einem Unfall zwischen einem schwer alkoholisierten Autolenker und einem Motorradfahrer. Der Vorfall ereignete sich um zirka 18.30 Uhr, wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Das Fahrzeug geriet dabei in einer Rechtskurve aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das entgegenkommendes Motorrad. Beide Fahrzeuglenker verletzten sich leicht beim Unfall und wurden ins Spital gebracht.

Die durchgeführte Atemalkoholprobe ergab beim Autolenker einen Wert von 1,6 Promille. Im Anschluss musste sich der 41-jährige Slowake einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. Der alkoholisierte Autofahrer musst sein Führerausweis abgeben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 22'000 Franken. (nid)