Meggen Leitplanke bohrt sich in Lieferwagen: 28-jähriger Autofahrer schwer verletzt ins Spital geflogen Auf der Adligenswilerstrasse in Meggen krachte am Donnerstag ein Lieferwagen in eine beginnende Leitplanke. Der 28-jährige Lenker zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu.

Auf der Adligenswilerstrasse in Meggen ereignete sich am Donnerstag ein Selbstunfall. Im Gebiet Langenried geriet ein Lieferwagen mit den rechten Rädern über den Strassenrand hinaus und prallte frontal gegen die beginnende Leitplanke. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Der Lieferwagen war um 9.30 Uhr von Adligenswil in Richtung Meggen unterwegs, als es zum Unfall kam.

Der Lieferwagenfahrer zog sich erhebliche Verletzungen zu. Bild: Luzerner Polizei

Der 28-jährige Lieferwagenlenker zog sich erhebliche Verletzungen zu – wurde durch einen Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der Lieferwagen musste geborgen und abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20’000 Franken. (pl)