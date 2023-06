Meggen Nach erhöhter Keimbelastung: Hallenbad darf wieder öffnen Das Hallenbad der Gemeinde Meggen kann am 12. Juni wieder eröffnet werden. Alle Legionellenwerte befinden sich nun wieder im grünen Bereich und es sei keine erhöhte Keimbelastung mehr festzustellen.

Aufgrund einer erhöhten Keimbelastung in den Duschen musste das Hallenbadgebäude Hofmatt 2 in Meggen Anfang Mai vorübergehend geschlossen werden. Als Sofortmassnahme führte die Gemeinde Meggen intensive Spülungen aller Wasserleitungen durch, was zu einer schnellen Verbesserung der Belastungswerte führte. So zeigte eine erneute Probenentnahme mit nachfolgender Laboranalyse, dass die Werte wieder im grünen Bereich sind, wie die Gemeinde in einer Meldung bekannt gibt. Das Megger Hallenbad kann deshalb am 12. Juni wieder eröffnet werden,

Neben dem Hallenbad kann auch die Turnhalle Hofmatt seit dieser Woche wieder benutzt werden. Die Gemeinde Meggen informiert zudem, dass die Hallenbad- und Sauna-Abos aufgrund der vorübergehenden Schliessung um sechs Wochen verlängert werden. (luz)