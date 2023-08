Meierskappel Auto rollt Böschung hinunter und prallt gegen Gartenhaus – mehrere Zehntausend Franken Sachschaden Rund zehn Meter ist am Donnerstagnachmittag ein Auto eine Böschung hinunter gerollt und gegen ein Gartenhaus geprallt. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Am Auto wie auch am Gartenhaus entstand Totalschaden.

Das Auto und das Gartenhaus erlitten Totalschaden. Bild: Luzerner Polizei

In Meierskappel ist am Donnerstag eine Autofahrerin auf einen Parkplatz an der Sagistrasse gefahren. Nachdem das Auto zunächst still stand, kam es aus noch ungeklärten Gründen vorwärts ins Rollen. In der Folge durchbrach das Fahrzeug einen Sichtschutz, rollte rund zehn Meter eine Böschung hinunter und prallte letztlich gegen ein Gartenhaus, schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Die 57-jährige Frau hat sich beim Unfall nur leicht verletzt. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug und am Gartenhaus Totalschaden. Dieser beziffert sich auf mehrere Zehntausend Franken, so die Polizei. Im Einsatz waren die Feuerwehr Meierskappel, ein Abschleppdienst und ein Bergungsfahrzeug mit Kran. (nid)