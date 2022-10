Meierskappel Nach Brand in einem Einfamilienhaus: Mann und Kind zur Kontrolle ins Spital gebracht Am frühen Dienstagmorgen ist in einem Einfamilienhaus aus noch unklaren Gründen ein Brand in einem Technikraum ausgebrochen. Mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung wurden ein 35-jähriger Mann und ein 11-jähriger Junge ins Spital gebracht.

Am frühen Dienstagmorgen ist im Technikraum eines Einfamilienhauses in Meierskappel ein Brand ausgebrochen. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurde den Einsatzkräften kurz nach 5 Uhr gemeldet, dass es in einem Einfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung gekommen sei.

20 Angehörige der Feuerwehr Meierskappel konnten daraufhin den Brand im Technikraum schnell löschen. Ein 35-jähriger Mann und ein 11-jähriger Junge wurden durch den Rettungsdienst mit Verdacht auf ein leichte Rauchvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. Eine weitere Person und zwei Kleinkinder begaben sich selbstständig zur Kontrolle in ärztliche Behandlung, heisst es in der Mitteilung weiter. Weshalb das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Über die Höhe des Sachschadens lässt sich ebenfalls noch nichts sagen. (pl)