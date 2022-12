Menzberg Das Dorf entstand, weil der Bevölkerung der Fussmarsch zur Sonntagsmesse zu lang wurde Xaver Vogel veröffentlicht die fünfte Auflage seines historischen Romans über die Gründung des Dorfes Menzberg unter dem Titel «Vor dem Absturz bewahrt – Gritli und Miggu finden einen Weg». So soll das Buch für jüngere Generationen zugänglich bleiben.

Unter dem Titel «De Änzilochmiggu ond s’Rüeblispitzmargritli» veröffentlichte der Menzberger Xaver Vogel 2010 seinen historischen Roman, der von der Gründung des Dorfes im Jahr 1810 handelt. Nun ist die fünfte Auflage des Buchs mit dem neuen Titel «Vor dem Absturz bewahrt – Gritli und Miggu finden einen Weg» erschienen.

Der Autor Xaver Vogel auf seinem Balkon mit Blick auf das Dorf Menzberg. Bild: Manuela Jans-Koch (Menzberg, 23.12.2022)

Langer Weg in die Kirche

Zum Anlass für das Buchprojekt nahm Vogel damals das 200-jährige Jubiläum des Dorfes Menzberg, das im Jahr 2010 begangen wurde. Der ehemalige Sekundarlehrer, der von 1991 bis 2007 für die damalige CVP im Gemeinderat von Menznau sass, wollte herausfinden, wieso das Dorf gegründet worden war. Bei seinen Nachforschungen im Staatsarchiv stiess er auf folgende Erklärung:

«Die Höfe im Napfgebiet lagen damals so weit verstreut, dass manche Familien drei Stunden zur Sonntagsmesse in Menznau gehen mussten», so Vogel. Nach der Aufklärung sei zunehmend angezweifelt worden, ob der Gottesdienst diesen Fussmarsch wert war. «Damit er die Gemeinde in die Pflicht nehmen konnte, liess der Bischof des zuständigen Bistums Konstanz mit Sitz in Meersburg zusammen mit der Luzerner Regierung und der Pfarrei Menznau eine zentral gelegene Kirche errichten, zu der niemand mehr als eineinhalb Stunden Weg hatte», sagt der 68-Jährige. Um diese Kirche herum entstand das Dorf Menzberg, wo Vogels Roman spielt.

Pfarrer berichteten von der Französischen Revolution

«Vor dem Absturz bewahrt» illustriert das Leben in Menzberg zu dessen Entstehungszeit und bettet es ins Weltgeschehen ein. «Ich wollte herausfinden, was die Leute im Napfgebiet von der Französischen Revolution vernahmen, befürchteten und sich erhofften», so Vogel. Dies veranschaulicht er im Buch anhand der zwei Hauptpersonen Miggu und Gritli. Sie wachsen auf den Bauernhöfen Änziloch und Rüeblispitz auf – Miggu in einer geordneten Familie, Gritli als Verdingkind bei einem alkoholabhängigen Bauern. Bei Begegnungen mit verschiedenen Klerikern erhalten die beiden und somit auch die Leserschaft Einblicke in die Geschehnisse in Europa um 1800.

Oft sei die Kirche die Verbindung der Gemeinde zum Rest der Welt gewesen. Entsprechend waren es die Pfarrer, die ihre Gemeinde über die Geschehnisse in Frankreich ins Bild setzten. Deren Reden konnte Vogel im Staatsarchiv einsehen. «Während die einen die Revolution als schlimmes Ereignis darstellten, gab es durchaus prospektive Pfarrer, welche die Bevölkerung dazu animierten, nach diesen Werten zu leben.»

Protestanten als Tiere vorgestellt

Ebenfalls bedeutsam war der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. So durften Berner Protestanten etwa nur vorübergehend auf katholischem Gebiet wohnen, quasi als Saisonniers. «Jeden Winter mussten sie zurück nach Bern gehen», sagt Vogel. «Um das durchzusetzen, veranlasste die katholische Regierung Luzerns 1770, aus allen protestantischen Häusern die Öfen herauszureissen.»

Die Kluft zwischen den Konfessionen kommt im Buch zum Ausdruck, als Miggu die Protestanten sehen will, die in seiner Nähe wohnen. Er hat sie sich vorgestellt wie Tiere und ist ganz überrascht, dass sie sich kaum von ihm unterscheiden.

Die Geschichte des Napfgebiets in dieser Zeit sei auf andere ländliche Gebiete übertragbar und darum nicht nur für Menzbergerinnen und Menzberger interessant. «Sie zeigt, wie die Bevölkerung mit den Bestimmungen der Kirche rang und diese in Frage stellte.» Vieles, so auch die Gründung der Pfarrei Menzberg, sei damals als gottgewollt erklärt worden. Dazu meint der Autor:

«Ich weiss nicht, ob Gott gejubelt hat, als dort eine Pfarrei errichtet wurde, oder ob er nicht eher gejubelt hätte, wenn man für angenehmere Lebensbedingungen gesorgt hätte.»

Xaver Vogel in seinem Arbeitszimmer, im Vordergrund sichtbar sind zwei Exemplare seines Buches aus früheren Auflagen. Bild: Manuela Jans-Koch (Menzberg, 23.12.2022)

Da die ersten vier Auflagen vergriffen sind, hat Vogel sein Buch nun erneut verlegt. «Es hat mich gereut, keine Bücher mehr für die nächste Generation zu haben.» Bei dieser Gelegenheit habe er einige Änderungen vorgenommen. «Ich habe irrelevante Details weggelassen und ein ausführliches Inhaltsverzeichnis sowie Untertitel hinzugefügt. Dadurch ist das Buch luftiger und lesefreundlicher geworden.» Ausserdem setzte Vogel einen neuen Titel, der ihm aussagekräftiger erschien.