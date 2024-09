Menznau «Das aufzugeben, wird emotional werden»: Nach 100 Jahren in Familienbesitz soll das Hotel Menzberg verkauft werden Das Inhaberpaar sucht einen Käufer für das Hotel Menzberg. Die beiden haben es 40 Jahre lang geführt.

Im Hotel Menzberg geht eine Ära zu Ende: Die Inhaber Rolf und Anita Peter-Schmidlin wollen die Liegenschaft, die fast 100 Jahre in Familienbesitz war, verkaufen. «Dieser Entscheid fiel uns nicht leicht. Wir haben so viel Herzblut und Engagement in das Hotel gesteckt», sagt Rolf Peter.

Die beiden haben das Hotel 40 Jahre lang geleitet. Nun sind sie im Pensionsalter und planen schon seit längerem ihre Nachfolge. Zwei ihrer drei Kinder haben einen anderen Berufsweg eingeschlagen und sind an einer Übernahme nicht interessiert. Der jüngste Sohn, Alain Peter, ist zwar ausgebildeter Hotelfachmann, doch eine alleinige Nachfolge kommt für ihn nicht infrage. «Er hat sich daher entschieden, seine berufliche Zukunft anderweitig zu planen.»

Inhaber Rolf Peter mit seinem Sohn Alain Peter vor dem Hotel Menzberg. Bild: Boris Bürgisser (Menzberg, 7. 5. 23)

Übergabe in den nächsten zwei Jahren

Aus diesem Grund schauen sie sich nach einem geeigneten Käufer oder einer geeigneten Käuferin um. Sie kontaktieren mögliche Interessentinnen und Investoren und haben auch Online-Inserate geschaltet. Rolf Peter hofft, den Verkauf in den nächsten zwei Jahren realisieren zu können. «Das Schönste wäre, wenn jemand das Hotel in unserem Sinn weiterführt oder ein ähnliches Konzept verfolgt», sagt der 68-Jährige.

Denn das Hotel Menzberg hat eine lange Tradition. In seiner Geschichte wurde es für verschiedene Zwecke genutzt. Als es 1834 erbaut wurde, war es zunächst eine Molkenkuranstalt. Dabei tranken die Kurgäste Molke, um zu regenerieren, und badeten gar darin. Später wurde das Hotel Menzberg auch als Luftkurort genutzt. 1927 erwarb der ehemalige Lehrer Alois Schmidlin das Anwesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte es sich zu einem Hotel- und Gastronomieunternehmen. Sohn Alois führte mit seiner Gemahlin den Betrieb in der zweiten Generation weiter. «Der Menzberg wurde immer mehr zum beliebten Ort für Ausflügler, Hochzeiten, Familienfeiern und Geschäftsanlässe.»

Eine Postkarte mit Werbung für den Menzberg als Kurort. Bild: Boris Bürgisser (Menzberg, 7. 5. 23)

Und nun beherbergt die dritte Generation die Ferien- und Kurgäste, Wanderer, Ausflüglerinnen und Seminarteilnehmer. «Wir können auf 40 tolle Jahre zurückblicken. Es war für uns immer das Schönste, mit zufriedenen Gästen und einem motivierten Team zusammen zu sein. Wir sind wie eine grosse Familie», sagt Peter, der mit seiner Frau auf dem Menzberg wohnt.

Immer weiter ausgebaut

Rolf Peter ist eigentlich gelernter Architekt. Daher haben er und seine Frau das Hotel immer weiter ausgebaut. Zu Beginn hatte es keine Nasszellen in den Zimmern, sondern nur Etagen-WCs. Deswegen haben sie im Jahr 1985 die Räumlichkeiten erneuert. Zehn Jahre später gab es einen Anbau, danach kamen eine neue Küche, eine neue Fassade und ein neues Dach. «Mittlerweile ist das Haus in einem sehr guten Zustand», sagt Peter. Heute hat das Hotel 26 Zimmer, diverse Konferenzräume für Schulungen oder Seminare und einen Panoramasaal für Feste oder Hochzeiten.

Blick auf das Hotel Menzberg. Bild: Boris Bürgisser (Menzberg, 7. 5. 23)

Loszulassen fällt dem Inhaberpaar schwer. «Ich habe mein halbes Leben im Hotel Menzberg verbracht, meine Frau ist hier aufgewachsen. Dies aufzugeben, wird emotional werden.» Doch Rolf Peter ist überzeugt, dass es auf dem Menzberg weitergeht. «Und dafür werden wir uns stark engagieren.»