Menznau Grossbrand bei der Holzfirma Swiss Krono – öffentlicher Verkehr eingeschränkt Am frühen Mittwochmorgen ist auf dem Gelände der Holzfirma Swiss Krono AG in Menznau ein Feuer ausgebrochen.

Auf dem Gelände der Swiss Krono AG in Menznau ist am Mittwochmorgen ein Grossbrand ausgebrochen, wie die Luzerner Polizei meldet. Bilder und Videos zeigen eine gewaltige Rauchwolke, die von weit her zu sehen ist. Die Löscharbeiten sind gemäss Medienberichten im Gang.

Gegenüber PilatusToday sagt der Feuerwehrinspektor des Kantons Luzern, Vinzenz Graf: «Es stehen rund 10’000 bis 12’000 Quadratmeter in Brand.» Dabei handle es sich um die Holz-Aufbereitungsanlage. «Die Feuerwehr Menznau wurde um halb vier am Morgen aufgeboten.» Daneben sind auch die Feuerwehren Wolhusen und Willisau im Einsatz. Bisher ist laut Vinzenz Graf keine Person verletzt worden.

Wegen des Feuers war auch der öffentliche Verkehr in der Region eingeschränkt. Wie die SBB auf Twitter schreiben, war der Bahnverkehr zwischen Willisau und Wolhusen zeitweise unterbrochen. Mittlerweile ist die Sperrung aber wieder aufgehoben. Es müsse aber weiterhin mit Verspätungen gerechnet werden. (tos/mg)

