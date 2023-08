Menznau Nun kommt die Fleissarbeit: Der Einsatz bei der Swiss Krono AG dauert noch bis am Freitagabend Die Folgen des Grossbrands bei der Holzfirma Swiss Krono AG sind nicht zu übersehen: Über Menznau schwebt eine grosse Rauchwolke. Die Feuerwehr ist noch immer im Einsatz.

Es ist nicht mehr ein loderndes Feuer, wie es am Mittwochmorgen durch eine Halle der Swiss Krono AG schoss – Holzschnitzel auf einer Fläche von bis zu 12’000 Quadratmetern standen in Flammen. In der Gemeinde Menznau sind die Folgen des Grossbrands bei der Holzfirma aber deutlich sichtbar: Über dem Brandherd hängt am Tag danach weiterhin eine Rauchwolke.

In einer Mitteilung an die umliegenden Gemeinden klärt das Unternehmen auf: Der starke Rauch stamme vom Holz, das langsam verglimmt. Das sei zwar ärgerlich, jedoch bestehe keine Gefahr für die Gesundheit. Bis am Freitagabend sei weiter mit Rauch in der Umgebung zu rechnen – so lange dauern die Löscharbeiten nämlich noch an.

Nun geht es an die «Sisyphusarbeit»

Die Einsatzkräfte würden den entstandenen Brandherd nun «Schaufel für Schaufel» abtragen und in einem Wasserbecken löschen, heisst es weiter. Das verbrannte Holz werde danach fachgerecht entsorgt.

Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Stefan Müller fügt an: «Aktuell nehmen wir mit Baggern das grosse Volumen auseinander. Die Sisyphusarbeit liegt darin, alle Holzschnitzel rauszuheben und abzulöschen.» Dafür seien im Moment rund 40 Personen im Einsatz.

Am Freitag seien voraussichtlich erneut rund 20 Einsatzkräfte vor Ort, um die Holzschnitzel zu löschen. Anschliessend liege es an der Swiss Krono AG, die Aufräumarbeiten in die Wege zu leiten.

30 Bilder 30 Bilder Bei der Swiss Krono AG in Menznau ist es zu einem Grossbrand gekommen. Bild: BRK News (Menznau, 9. 8. 2023)