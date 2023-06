Menznau Zwei Infrastrukturprojekte für rund 8,5 Millionen Franken geplant Ein Multifunktionsgebäude und eine Strassensanierung inklusive neuem Veloweg: In Menznau können die Stimmberechtigten an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über zwei Projekte befinden.

Ein Feuerwehrmagazin, ein Werkhof, eine Entsorgungsstelle und eine Heizzentrale für den Wärmeverbund: Das alles soll Platz im neuen Multifunktionsgebäude an der Rickenstrasse in Menznau finden. Mit dem Neubau will die Gemeinde die Standards der Feuerwehr und des Werkdienstes an die aktuellen Anforderungen anpassen, heisst es in der Botschaft.

So könnte das Multifunktionsgebäude dereinst aussehen. Visualisierung: Screenshot Botschaft

Die Feuerwehr ist seit rund 30 Jahren in der Halle Lihrenmoos untergebracht. Nun hat sich einiges verändert: Die drei Feuerwehren Menznau, Geiss und Menzberg haben fusioniert, und auch die Ausrüstung hat sich massgeblich verändert. Auf kostspielige Umbauten im Mietobjekt wollte der Gemeinderat verzichten, und er trieb daher einen Neubau voran, heisst es in der Botschaft.

Weil eine Machbarkeitsstudie für die Realisierung eines Wärmeverbunds den Standort an der Rickenstrasse als vorteilhaft und zweckmässig bezeichnete, wird auch die Heizzentrale im neuen Gebäude untergebracht. Der Bau und der Betrieb erfolgen durch die noch zu gründende Firma Energieverbund Menznau AG. Diese will den ersten Bezügern ab September 2024 Wärmeenergie liefern.

An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 19. Juni (20 Uhr, Rickenhalle) können die Stimmberechtigten über einen Sonderkredit für das Multifunktionsgebäude in der Höhe von 4,87 Millionen Franken befinden. Die finanzielle Lage der Gemeinde lasse derzeit Investitionen in Infrastrukturanlagen zu, heisst es in der Botschaft. Der Baubeginn des Projekts ist im Dezember 2023 geplant, im August 2025 soll es fertiggestellt sein.

Veloweg für mehr Sicherheit

Beim zweiten Projekt geht es um die Sanierung der Gemeindestrasse zwischen Menznau und Geiss. Vom Kreisel Blumenau bis zur Siedlungsgrenze Geiss ist auf der Nordseite der Fahrbahn ein Velo- und Gehweg von 2,3 Metern geplant. Der Sonderkredit dafür beträgt 3,7 Millionen Franken.

Die Gemeindestrasse zwischen Menznau und Geiss. Bild: Screenshot aus Botschaft

Das Projekt soll die Verkehrssicherheit erhöhen. Ausserdem soll die Attraktivität von Geiss als Wohn-, Schul- und Arbeitsort gestärkt werden, heisst es in der Botschaft. Das Projekt sei den betroffenen Landwirten und Grundstückbesitzern vorgestellt worden. Nach Genehmigung des Sonderkredits wird das Vorhaben öffentlich aufgelegt. Mit der Projektbewilligung rechnet der Gemeinderat im Frühjahr 2024, die Bauausführung ist frühestens ab Frühling 2025 geplant.

Um diesen Strassenabschnitt geht es. Bild: Screenshot aus Botschaft

Der Gemeindepräsident Adrian Duss bezeichnet die beiden Infrastrukturprojekte in der Botschaft als «wichtig» und «zukunftsträchtig», und sie würden einen «grossen Mehrwert» für die Gemeinde bieten.