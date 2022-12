Migration Kanton Luzern will Beiträge von Asylsozialhilfe erhöhen Das Solinetz Luzern fordert den Regierungsrat auf, geflüchteten Personen mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Dieser kündigt Massnahmen an.

Wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht selber stemmen können, haben Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich ein Recht auf Sozialhilfe. Wie viel Geld sie erhalten, hängt von der Aufenthaltsbewilligung ab und unterscheidet sich von Kanton zu Kanton.

Im Vergleich zu anderen Ständen zeige sich Luzern hierbei knausrig, schreibt das Solinetz Luzern. In einem offenen Brief fordert der Verein den Luzerner Regierungsrat auf, die Ansätze der Asylsozialhilfe zu erhöhen. Nur so könnten die Bezügerinnen und Bezüger am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sich integrieren und damit baldmöglichst wirtschaftlich selbstständig werden, schreibt das Solinetz Luzern weiter.

Aktuell erhalten hilfsbedürftige Asylsuchende, Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung und vorläufig Aufgenommene pro Tag 11.20 Franken, wenn sie in einer Kollektivunterkunft wohnen, und 13.80 Franken in einer individuellen Unterkunft. Dies entspricht rund 347 Franken respektive 427 Franken im Monat. Je mehr Personen im selben Haushalt leben, desto tiefer sind die Beiträge. So sieht es die Asylverordnung des Kantons Luzern vor.

Anpassung: 10.70 Franken mehr im Monat

Unabhängig vom offenen Brief plant der Regierungsrat nun, den Grundbedarf für den Lebensunterhalt in der Asylsozialhilfe zu erhöhen. Dieser soll wie der übrige Bereich der Sozialhilfe per Anfang 2023 um 2,5 Prozent steigen und damit der Teuerung angepasst werden, heisst es auf Anfrage beim Departement Gesundheit und Soziales. Damit erhalte ein Einpersonenhaushalt pro Monat 10.70 Franken (individuelle Unterbringung) respektive 9.15 Franken (kollektive Unterbringung) mehr.

Ausserdem habe das Gesundheits- und Sozialdepartement eine Teilrevision der kantonalen Asylverordnung initiiert, die eine Erhöhung der Ansätze der Asylsozialhilfe beinhalten soll. Die Vernehmlassung dazu sei für das erste Halbjahr 2023 geplant.