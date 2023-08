Migration Rund 400 Asylplätze im Kanton Luzern stehen leer Die Gemeinden müssen Unterkünfte für Asylsuchende liefern, ansonsten werden sie bestraft. Trotzdem stehen zahlreiche Unterkünfte leer.

Die Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete bleibt ein Thema für den Kanton Luzern und seine Gemeinden. Dieser wird nicht nur von Personen aus der Ukraine benötigt, sondern von allen Personen im Asylsystem. In Triengen soll bald eine Containeranlage entstehen, das Baugesuch liegt zurzeit auf (siehe Box). In die Schlagzeilen geriet zuletzt aber der Umstand, dass die von den Gemeinden geschaffenen Plätze vom Kanton gar nicht beansprucht werden. So hat die «Surseer Woche» kürzlich berichtet, dass 30 von der Stadt Sursee bereitgestellte Plätze bislang unbesetzt geblieben sind.

Die Gemeinden stehen in der Pflicht. Liefern sie die Asylplätze nicht, müssen sie Strafzahlungen leisten. Laut der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) sind die zur Verfügung gestellten Wohnungen zu 83 Prozent ausgelastet, rund 400 Plätze in Wohnungen sind frei. «Diese sind disponiert für den erwarteten Anstieg an Zuweisungen in den Kanton über die kommenden Wochen und Monate», schreibt die DAF.

Zwei Phasen im Asylprozess

Laut der Dienststelle wird im Kanton Luzern ein «Zwei-Phasen-Modell» angewendet: «In der ersten Phase werden alle dem Kanton zugewiesenen Personen für rund vier Monate in einem Asylzentrum untergebracht.» Dies sei notwendig, um die individuelle Situation der Geflüchteten zu erfassen. «In der zweiten Phase erfolgt eine Unterbringung in individuellen Unterkünften wie zum Beispiel einer Wohngemeinschaft oder einer Familienwohnung.»

Weiter schreibt die DAF, das Aufnahmesoll der Gemeinden sei so berechnet, dass die benötigten Plätze mit einer kurzen Vorlaufzeit zur Verfügung stünden. «Bei den individuellen Unterkünften ist zudem der Wohnungsmarkt entscheidend. Eine verfügbare Wohnung muss auf den vom Vermietenden gewünschten Mietbeginn angemietet werden, auch wenn eigentlich erst ein oder zwei Monate später der Platzbedarf vorhanden wäre.»

Aufgrund des Zwei-Phasen-Modells könnten nicht alle angemieteten Wohnungen sofort belegt werden. «Dadurch entstehen im Wohnungsbereich der DAF gewisse Überkapazitäten. Die Unterbringungsplätze von angemieteten und leerstehenden Wohnungen werden den Gemeinden im Rahmen der Gemeindezuweisung ordentlich angerechnet.» Aktuell müssen die Gemeinden dem Kanton noch 245 Plätze liefern. Welche Gemeinden ihr Soll erfüllen und welche nicht, darf die Öffentlichkeit seit Mai nicht mehr erfahren.