Militär «Wollen mehr Ausbildungen zivil anerkennen lassen»: Chef der Armee weibelt in Luzern für Kaderschulungen Der Kanton Luzern und die Schweizer Armee wollen bei Ausbildungen weiter zusammenspannen. Was eine militärische Karriere heutzutage im zivilen Leben bringt, zeigten in Meggen drei junge Kaderleute auf.

Militär und Politik beim Stelldichein in Meggen (von links): Oberleutnant Timoty Bradley, Leutnante Caroline Weibel, Chef der Armee Thomas Süssli, Regierungsrat Paul Winiker, Hauptmann Micha Müller und Daniel Keller, Kommandant der Territorialdivision 2. Bild: Dominik Wunderli (19. August 2022)

Luzern hat sich zu einer Kaderschmiede des Militärs gemausert. Während die Höhere Kaderausbildung seit über 20 Jahren im Armee-Ausbildungszentrum bei der Luzerner Allmend zuhause ist, bietet die Universität Luzern seit diesem Monat den CAS in Decisive Leadership an. Seit 2018 gibt es den Master in Effective Leadership.

Die universitären Lehrgänge stehen für das Bestreben der Armee, ihren Kaderleuten während des Diensts Zugang zu zivilen Bildungsstätten zu ermöglichen – damit die Abschlüsse auch von der Wirtschaft anerkennt werden können. Eine Harmonie zwischen militärischer und ziviler Ausbildung sozusagen.

Milizsystem nur mit Hilfe der Wirtschaft möglich

Harmonisch ist es auch am Freitag zu und her gegangen, als sich rund 70 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Armee in Meggen zum Stelldichein getroffen haben. Dies in der Villa «St.Charles»; hohe Räume, weisse Stuckatur und knorzender Parkett umgaben die Anwesenden, die keine militärische, sondern eine Charmeoffensive zu spüren bekamen.

So hoben der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker und der Chef der Armee Thomas Süssli die Wichtigkeit des Milizsystems hervor. Dieses sei eminent, um die Sicherheit der Bevölkerung garantieren zu können, sagte der SVP-Regierungsrat. Als Beispiel nannte er die Feuerwehr und den Zivilschutz.

Damit Organisationen wie diese bestehen können, sei man auf die Wirtschaft angewiesen. Winiker:

«Wir brauchen die Unterstützung von Vorgesetzten, deren Angestellte für ein paar Wochen im Jahr fehlen, um Dienst zu leisten.»

Um sich den Rückhalt zu sichern, müsse es für die Wirtschaft augenfällig sein, dass sie von gut ausgebildeten Armeeangehörigen profitieren könne, so Süssli. «Die Armee ist die einzige Führungsschule, die von Beginn an in der Praxis stattfindet», sagte der Oberkircher und kündigte an:

«Wir wollen mehr militärische Ausbildungen zivil anerkennen lassen.»

Dafür strebe die Armee weitere Partnerschaften wie jene mit der Uni Luzern an.

Gute Rahmenbedingungen allein reichten jedoch nicht, meinte Daniel Keller. Der Kommandant der Territorialdivision 2, zu der Luzern, Nid- und Obwalden gehören, sagte:

«Die Armee kann noch so gute Waffen und Ausrüstung haben. Sie funktioniert aber nur mit Menschen, die Freude an ihrer Tätigkeit haben.»

So sei garantiert, dass auch Unternehmen etwas vom Militärdienst ihrer Angestellten zurückerhalten.

Konflikte meistern, Selbstvertrauen gewinnen

Was das sein könnte, zeigten drei junge Kaderleute. Caroline Weibel, Leutnante und PH-Studentin aus Luzern, sagte:

«Als angehende Primarlehrerin ist es für mich wertvoll, zu wissen, wie man ein Konfliktgespräch führt, konsequent in seinen Handlungen sein oder selbstsicher auftreten kann.»

Auf ein Foto mit dem Chef der Armee: Caroline Weibel mit Thomas Süssli. Bild: Dominik Wunderli (Meggen, 19. August 2022)

Das Selbstvertrauen hob auch Oberleutnant Timoty Bradley aus Kriens hervor:

«Ich bin eine eher ruhige Person und habe in der Armee gelernt, vor Leute hinzustehen und mich durchzusetzen.»

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der ETH helfe ihm zudem die gewonnene Fähigkeit zur Selbstorganisation, so der Biologe.

Die Sicht als Vorgesetzter brachte Micha Müller ein. Der Hauptmann ist Miteigentümer einer IT-Firma in Emmenbrücke.

«Klar sind die WK eine Herausforderung. Ich sehe sie aber als Investment an.»

In der Armee lerne man, mit Krisen umzugehen und einen kühlen Kopf zu bewahren. Oder wie Caroline Weibel es formulierte: «Das Militär ist wie eine geschützte Werkstatt – man darf Fehler machen und lernt so sehr schnell.» Auf die Frage, ob sie den Weg wieder wählen würden, antworten sie wie aus der Ordonnanzpistole geschossen: «Auf jeden Fall.»